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    Besonders beachtet!

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    BP Aktie steigt - 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BP Aktie bisher um +2,72 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BP Aktie.

    Besonders beachtet! - BP Aktie steigt - 16.10.2026
    Foto: Tada Images - stock.adobe.com

    BP ist ein globaler Energiekonzern (Öl, Gas, Strom, erneuerbare Energien). Kerngeschäft: Exploration, Förderung, Raffinerie, Handel, Tankstellennetz, LNG, Offshore-Wind, Biokraftstoffe. Starke Position im globalen Öl- und Gasmarkt. Hauptkonkurrenten: Shell, TotalEnergies, ExxonMobil, Chevron. Mögliche USPs: integrierte Wertschöpfungskette, Energiewende-Strategie, starke Handels- und Logistikplattform.

    BP Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die BP Aktie. Mit einer Performance von +2,72 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Die BP Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -1,55 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 7,3660. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    In den letzten drei Monaten verzeichnete die BP Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

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    Auf Wochensicht steht bei der BP Aktie damit ein Gewinn von +8,21 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,63 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BP einen Anstieg von +50,12 %.

    BP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,21 %
    1 Monat +9,63 %
    3 Monate +23,98 %
    1 Jahr +53,39 %
    Stand: 16.10.2026, 20:24 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BP Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den BP-Kurs bei 7,20 und die Hoffnung auf einen Anstieg Richtung 8 nach Überwinden der Marke von 7. Positiv bewertet wird der Schuldenabbau; größere Aktienkäufe des Managements werden als möglicher Kursimpuls gewünscht. Weitere Themen sind steigende Diesel- und TTF-Gaspreise, höhere Rohölfrachtraten sowie Angriffe auf Raffinerien und Ölterminals als Risiken für die Energieversorgung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

    Zur BP Diskussion

    Informationen zur BP Aktie

    Es gibt 15 Mrd. BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 114,33 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von BP

    Chevron Corporation, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,03 %. ENI notiert im Plus, mit +2,27 %. Shell notiert im Plus, mit +2,38 %. TotalEnergies legt um +1,97 % zu

    Die Aktie von BP erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 5,15 %. Über 5 Jahre lag sie bei 11,19 %, über 10 Jahre bei 3,09 %.

    BP Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der BP Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur BP Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    BP

    +3,18 %
    +8,21 %
    +9,63 %
    +23,98 %
    +53,39 %
    +17,13 %
    +69,87 %
    +36,12 %
    +80,33 %
    ISIN:GB0007980591WKN:850517
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