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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie fällt um -3,06 % - 16.10.2026

    Die SpaceX Aktie notiert am 16.10.2026 mit -3,06 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie fällt um -3,06 % - 16.10.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX Aktie kompakt: Diese Zahlen sollten Anleger kennen - 16.10.2026

    Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,06 % auf 128,48. Damit verliert die Aktie -4,06  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 128,48, mit einem Minus von -3,06 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,50 % bestehen.

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    Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um -11,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um -1,80 % verloren.

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    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,96 %
    1 Monat +3,77 %
    3 Monate +8,50 %
    1 Jahr -1,80 %
    Stand: 16.10.2026, 20:25 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Kurse und Spekulationen über eine Fusion von SpaceX und Tesla. Ein Nutzer erwartet binnen zwölf Monaten 300 US-Dollar und eine Annäherung der Bewertungen. Dem stehen ein negatives KGV, Zweifel an Gewinnen 2027 sowie hohe Investitionen gegenüber. Diskutiert werden zudem Berichte über 40 Milliarden US-Dollar neue Schulden und erhöhte Kreditrisiken sowie politische und sicherheitsbezogene Risiken für Starlink.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Bil. € wert.

    Große Hochzeit im Anflug? Sind SpaceX und Tesla schon Anfang Dezember ein Paar?


    Tesla und SpaceX könnten noch vor dem 6. Dezember fusionieren. Barclays hält einen Milliarden-Deal für möglich. Elon Musk könnte dadurch 56 Prozent der Stimmrechte kontrollieren. Eine Fusion von Tesla und SpaceX könnte schneller Realität werden als …

    Tesla zeigt Sportwagen mit Raketendüsen


    Tesla hat einen Sportwagen vorgestellt, der dank Raketendüsen kurze Entfernungen im Flug zurücklegen kann. Bei der Präsentation in der texanischen Stadt Waco flog der Tesla Roadster dank seiner Kaltgas-Triebwerke unter anderem mit einer Seitenrolle …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,14 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +2,76 %. Northrop Grumman legt um +2,76 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die SpaceX Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    SpaceX

    -3,61 %
    -13,45 %
    +2,02 %
    +6,67 %
    -20,15 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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