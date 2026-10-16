SpaceX Aktie fällt um -3,06 % - 16.10.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SpaceX in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +8,50 % bestehen.

Die SpaceX Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -3,06 % auf 128,48€. Damit verliert die Aktie -4,06 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Talfahrt der SpaceX Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,74 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 128,48€, mit einem Minus von -3,06 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die SpaceX Aktie damit um -11,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,77 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SpaceX um -1,80 % verloren.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,96 % 1 Monat +3,77 % 3 Monate +8,50 % 1 Jahr -1,80 %

? wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.10.2026, 20:25 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um steigende Kurse und Spekulationen über eine Fusion von SpaceX und Tesla. Ein Nutzer erwartet binnen zwölf Monaten 300 US-Dollar und eine Annäherung der Bewertungen. Dem stehen ein negatives KGV, Zweifel an Gewinnen 2027 sowie hohe Investitionen gegenüber. Diskutiert werden zudem Berichte über 40 Milliarden US-Dollar neue Schulden und erhöhte Kreditrisiken sowie politische und sicherheitsbezogene Risiken für Starlink.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SpaceX eingestellt.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,04 Bil. € wert.

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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Boeing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Airbus notiert im Plus, mit +1,14 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +2,76 %. Northrop Grumman legt um +2,76 % zu

Lohnt sich ein Investment in die SpaceX Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SpaceX Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SpaceX Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.