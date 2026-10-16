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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 16.10.2026

    Kursbewegung von -9,24 % bei POET Technologies am 16.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie mit kräftigem Kurssturz. Jetzt kaufen? 16.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    POET Technologies Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 16.10.2026

    Rote Vorzeichen bei POET Technologies: Der Kurs rutscht um -9,24 % auf 4,8650 ab. Nach dem Plus von +0,56 % am Vortag kommt es heute bei POET Technologies zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -9,24 %. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die POET Technologies Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -31,20 % hinnehmen.

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    Allein seit letzter Woche ist die POET Technologies Aktie damit um -22,45 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von POET Technologies -10,18 % verloren.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,45 %
    1 Monat -20,58 %
    3 Monate -31,20 %
    1 Jahr -33,69 %
    Stand: 16.10.2026, 20:26 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um POETs Q3-Zahlen am 16. November 2026 und geplante Quartalscalls ab März 2027. Diese gelten teils als Governance-Fortschritt und Chance auf institutionelles Interesse. Diskutiert werden die Kurserholung, überverkaufte Chartindikatoren und die Frage, ob der Gesamtmarkt oder Lumilens-Nachrichten den Kurs treiben. Kritische Anleger fordern belastbare Zahlen zu Umsatz, Produktion und Verträgen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber POET Technologies eingestellt.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 854,91 Mio. € wert.

    Die Aktie von POET Technologies erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 24,02 %. Über 5 Jahre lag sie bei -5,63 %, über 10 Jahre bei 2,89 %.

    POET Technologies Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der POET Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur POET Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    POET Technologies

    -9,24 %
    -22,45 %
    -20,58 %
    -31,20 %
    -33,69 %
    +75,80 %
    -29,63 %
    +10,51 %
    +164,40 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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