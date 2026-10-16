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    Besonders beachtet!

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    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bisher Verluste von -9,32 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 16.10.2026
    Foto: photo_gonzo - stock.adobe.com

    MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.10.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -9,32 % auf 122,22. Nach dem Plus von +4,97 % am Vortag kommt es heute bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -9,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +42,78 % zu Buche.

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    Auf Wochensicht hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit -11,25 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -7,68 % verloren.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,25 %
    1 Monat +8,76 %
    3 Monate +42,78 %
    1 Jahr -52,49 %
    Stand: 16.10.2026, 20:26 Uhr

    Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

    Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,22 Mrd. € wert.

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    Strategy droht der Index-Rauswurf: Saylor vor einem Milliardenproblem


    Neue MSCI-Regeln könnten Strategy aus wichtigen Aktienindizes drängen. Es drohen Aktienverkäufe in Milliardenhöhe – und neue Probleme für Michael Saylor. Warum das die Finanzierung seiner Bitcoin-Käufe erschweren könnte.

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,80 %. IBM notiert im Minus, mit -1,39 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,43 %. Oracle verliert -4,67 % SAP notiert im Minus, mit -1,21 %.

    Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,12 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

    -10,68 %
    -12,28 %
    +7,50 %
    +41,11 %
    -53,04 %
    +278,74 %
    +82,48 %
    +345,85 %
    ISIN:US5949724083WKN:722713
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