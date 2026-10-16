Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie unter massivem Druck - Kursverlust am 16.10.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie. Sie fällt um -9,32 % auf 122,22€. Nach dem Plus von +4,97 % am Vortag kommt es heute bei Microstrategy (Doing business Strategy) (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -9,32 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

MicroStrategy ist ein US-Anbieter von Business-Intelligence- und Analytics-Software, bekannt für Enterprise-Reporting, Dashboards und Self-Service-Analytics. Marktstellung: etablierter Nischenplayer im BI-Segment. Wichtige Konkurrenten: Microsoft (Power BI), Tableau/Salesforce, Qlik, SAP, Oracle. USP: starke Enterprise-Analytics, hohe Skalierbarkeit, zusätzlich hohe Sichtbarkeit durch umfangreiche Bitcoin-Bilanzstrategie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Microstrategy (Doing business Strategy) (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +42,78 % zu Buche.

Auf Wochensicht hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit -11,25 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,76 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) um -7,68 % verloren.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,25 % 1 Monat +8,76 % 3 Monate +42,78 % 1 Jahr -52,49 %

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Stand: 16.10.2026, 20:26 Uhr

Es gibt 379 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,22 Mrd. € wert.

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Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)?

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,80 %. IBM notiert im Minus, mit -1,39 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,43 %. Oracle verliert -4,67 % SAP notiert im Minus, mit -1,21 %.

Die Aktie von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 61,35 %. Über 5 Jahre lag sie bei 15,12 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.