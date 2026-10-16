Ölpreise ziehen an - Zweifel an Trumps Diesel-Deal hieven Brent über 110 Dollar

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Freitag nach einem lange Zeit verhaltenen Handel deutlich angesprungen. Kurz zuvor hatte eine Gruppe von US-Abgeordneten einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von US-Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember kletterte erstmals seit Mai wieder über die Marke von 110 US-Dollar. Zuletzt notierte er wieder knapp darunter.