Super Micro Computer Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 16.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Super Micro Computer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,44 % im Minus. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,04€, mit einem Minus von -10,44 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Super Micro Computer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +20,88 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -26,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Super Micro Computer um +11,66 % gewonnen.

Während Super Micro Computer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,37 %.

Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -26,05 % 1 Monat -9,13 % 3 Monate +20,88 % 1 Jahr -38,94 %

? wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 16.10.2026, 21:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um rund 8 % Kursverlust im schwachen Tech-Sektor und den CFO-Wechsel zu Mark Long. Diskutiert werden Risiken für Auftragslage und Turnaround sowie Chancen auf mehr Vertrauen und höhere Margen. Rosenblatts bestätigter Kaufempfehlung stehen mögliche Kursrückgänge auf 20 bis 25 und ein erneuter Test des unteren Trendkanals gegenüber. Auch mögliche Folgen des China-Exportverfahrens sind Thema.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

Informationen zur Super Micro Computer Aktie

Es gibt 657 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,51 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,19 %. Über 5 Jahre lag sie bei 86,17 %, über 10 Jahre bei 31,99 %.

Super Micro Computer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der Super Micro Computer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Super Micro Computer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.