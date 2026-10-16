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    Besonders beachtet!

    389 Aufrufe 389 0 Kommentare 0 Kommentare

    Super Micro Computer Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 16.10.2026

    Die Super Micro Computer Aktie notiert am 16.10.2026 mit -10,44 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Super Micro Computer Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 16.10.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Super Micro Computer ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Computersystemen, spezialisiert auf Server und Speicherlösungen. Mit einem starken Fokus auf Energieeffizienz und Anpassungsfähigkeit bedient das Unternehmen Rechenzentren und Cloud-Computing-Märkte. Hauptkonkurrenten sind Dell, HPE und Lenovo. Ihre Innovationskraft und maßgeschneiderte Lösungen heben sie von der Konkurrenz ab.

    Super Micro Computer Aktie: Der Blick auf Kurs und Kennzahlen am 16.10.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Super Micro Computer Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -10,44 % im Minus. Die Talfahrt der Super Micro Computer Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -10,22 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 28,04, mit einem Minus von -10,44 %. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

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    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Super Micro Computer nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +20,88 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Super Micro Computer Aktie damit um -26,05 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,13 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Super Micro Computer um +11,66 % gewonnen.

    Während Super Micro Computer deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,37 %.

    Super Micro Computer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -26,05 %
    1 Monat -9,13 %
    3 Monate +20,88 %
    1 Jahr -38,94 %
    Stand: 16.10.2026, 21:00 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Super Micro Computer Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um rund 8 % Kursverlust im schwachen Tech-Sektor und den CFO-Wechsel zu Mark Long. Diskutiert werden Risiken für Auftragslage und Turnaround sowie Chancen auf mehr Vertrauen und höhere Margen. Rosenblatts bestätigter Kaufempfehlung stehen mögliche Kursrückgänge auf 20 bis 25 und ein erneuter Test des unteren Trendkanals gegenüber. Auch mögliche Folgen des China-Exportverfahrens sind Thema.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Zur Super Micro Computer Diskussion

    Informationen zur Super Micro Computer Aktie

    Es gibt 657 Mio. Super Micro Computer Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,51 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -2,30 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    Börsenstart USA - 16.10. - US Tech 100 schwach -1,02 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Die Aktie von Super Micro Computer erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 4,19 %. Über 5 Jahre lag sie bei 86,17 %, über 10 Jahre bei 31,99 %.

    Super Micro Computer Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob sich ein Einstieg bei der Super Micro Computer Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Super Micro Computer Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Super Micro Computer

    -9,84 %
    -26,57 %
    -8,94 %
    +21,56 %
    -39,24 %
    +4,85 %
    +621,94 %
    +1.336,91 %
    +2.170,31 %
    ISIN:US86800U3023WKN:A40MRM
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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