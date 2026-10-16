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    Eurokurs grenzt seine Gewinne ein - Ölpreisanstieg belastet

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro gibt im US-Handel einen Teil der Gewinne ab
    • Steigende Ölpreise schüren neue Inflationssorgen
    • US-Vorstoß gegen russischen Diesel heizt Ölpreis an
    Devisen - Eurokurs grenzt seine Gewinne ein - Ölpreisanstieg belastet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag im US-Handel einen Teil seiner Tagesgewinne wieder eingebüßt. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1233 Dollar gehandelt und damit nur noch etwas über dem Niveau aus dem frühen europäischen Geschäft. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1253 (Donnerstag: 1,1208) Dollar festgesetzt.

    Der Euro litt zuletzt etwas unter wieder neu aufgekommenen Inflationssorgen, nachdem der Ölpreis ruckartig angestiegen war. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im Dezember war erstmals seit Mai wieder über die Marke von 110 US-Dollar geklettert. Denn eine Gruppe von US-Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.

    Viele Abgeordnete des US-Kongresses lehnen jegliche Maßnahmen ab, die es Russland erleichtern würden, Einnahmen etwa aus Diesel- oder Rohölverkäufen zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine zu erzielen. Wenn nun weniger russischer Diesel auf den Markt gelangt, könnte dies zu einer stärkeren Nachfrage nach Rohöl führen, da Raffinerien in anderen Ländern ihre Produktion hochfahren, um mit der weltweiten Nachfrage Schritt zu halten.

    Eine höhere Ölnachfrage wiederum treibt den Ölpreis und weckt damit die Sorge, dass das allgemeine Preisniveau anzieht. Denn ein höherer Preis für Rohöl als das Schmiermittel der Weltwirtschaft kann mit etwas Zeitverzug auf die Preise für Konsumgüter und Dienstleistungen durchschlagen. Das wiederum kann die Zentralbanken auf den Plan rufen, die mit höheren Leitzinsen gegensteuern müssen. Der jüngste Anstieg der Renditen am US-Anleihenmarkt spiegelt diese Befürchtungen bereits wider; entsprechend geriet der Euro gegenüber dem US-Dollar unter Druck./la/he





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