Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf bei Nebius und im KI-Sektor sowie Nachkäufe trotz weiterer Kursrisiken. Technisch steht eine zuletzt gehaltene Unterstützung bei rund 164 US-Dollar im Fokus. Für den 22.10. werden Zahlen und eine Gerichtsanhörung zu einem möglichen Baustopp in Independence genannt. Diskutiert werden zudem die Verschuldung und mögliche Folgen der US-Zwischenwahlen für Zinsen und Rechenzentrumsgenehmigungen.