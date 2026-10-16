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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.10.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart CoreWeave Registered (A)
    ISIN: US21873S1087
    WKN: A413X6
    Die CoreWeave Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,94 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: -11,93 %
    Platz 2
    Performance 1M: -18,75 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -11,93 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Abverkauf bei Nebius und im KI-Sektor sowie Nachkäufe trotz weiterer Kursrisiken. Technisch steht eine zuletzt gehaltene Unterstützung bei rund 164 US-Dollar im Fokus. Für den 22.10. werden Zahlen und eine Gerichtsanhörung zu einem möglichen Baustopp in Independence genannt. Diskutiert werden zudem die Verschuldung und mögliche Folgen der US-Zwischenwahlen für Zinsen und Rechenzentrumsgenehmigungen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Moderna
    Tagesperformance: -9,49 %
    Platz 3
    Performance 1M: +52,45 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,49 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: -8,51 %
    Platz 4
    Performance 1M: -17,44 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -8,51 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursdruck nach der Verschiebung des Neutron-Erstflugs auf 2027. Diskutiert werden mögliche weitere Rückgänge und Unterstützungszonen um 50 US-Dollar sowie tiefer bei etwa 37,50–40 Dollar; hohe Short-Positionen und Zinsrisiken verstärken die Sorgen. Neutron-Verzögerung, Mittelabfluss und Übernahmepläne belasten Bewertung und Aussichten, während Electron-Aufträge und langfristige Käufer Zuversicht geben.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rocket Lab Corporation eingestellt.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -7,67 %
    Platz 5
    Performance 1M: -6,33 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,67 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -7,20 %
    Platz 6
    Performance 1M: +10,49 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,20 %.

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    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weitere Kurschancen bis zu den Q3-Zahlen am 2. November und die hohe Bewertung von Palantir. Diskutiert werden rund 500 Mrd. Dollar Börsenwert bei 6 Mrd. Dollar Umsatz sowie unterschiedliche Kursreaktionen auf starke Quartalszahlen. Optimismus stützen gemeldete 79 % Umsatzwachstum, 84,8 % Bruttomarge und Analystenkursziele von 230 bis 250 Dollar. Zugleich gibt es Zweifel am verbleibenden Kurspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -7,17 %
    Platz 7
    Performance 1M: +9,48 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,17 %.

    Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    Tagesperformance: -7,10 %
    Platz 8
    Performance 1M: +8,38 %
    Chart Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
    ISIN: US5949724083
    WKN: 722713
    Die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,10 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von MSTR und STRC, der mit möglichen MSCI-Regeländerungen und dem schwachen Marktumfeld erklärt wird. Einige halten den Rückgang für übertrieben und sehen wegen der Bitcoin-Bestände Kaufchancen; andere verweisen auf Risiken. Diskutiert werden außerdem Bitcoins möglicher Anstieg über 100.000 US-Dollar, rückläufige MSTR-Shortzahlen bei steigendem Kurs und STRC nahe 100 US-Dollar.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

    Fortinet
    Tagesperformance: -7,05 %
    Platz 9
    Performance 1M: +0,27 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,05 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,69 %
    Platz 10
    Performance 1M: -3,72 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,69 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -6,65 %
    Platz 11
    Performance 1M: -9,70 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,65 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: -5,98 %
    Platz 12
    Performance 1M: -2,37 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,98 %.

    Intel
    Tagesperformance: -5,61 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,56 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,61 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: -5,55 %
    Platz 14
    Performance 1M: +15,16 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,55 %.

    Shopify
    Tagesperformance: -5,30 %
    Platz 15
    Performance 1M: +33,78 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,30 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +3,83 %
    Platz 16
    Performance 1M: -1,10 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,83 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +2,75 %
    Platz 17
    Performance 1M: +0,51 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,75 %.

    IDEXX Laboratories
    Tagesperformance: +2,04 %
    Platz 18
    Performance 1M: +12,37 %
    Chart IDEXX Laboratories
    ISIN: US45168D1046
    WKN: 888210
    Die IDEXX Laboratories Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,04 %.

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