Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 16.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -11,93 %
Performance 1M: -18,75 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -9,49 %
Performance 1M: +52,45 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -8,51 %
Performance 1M: -17,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Rocket Lab Corporation (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,67 %
Performance 1M: -6,33 %
Tagesperformance: -7,20 %
Performance 1M: +10,49 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,17 %
Performance 1M: +9,48 %
Tagesperformance: -7,10 %
Performance 1M: +8,38 %
? wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,05 %
Performance 1M: +0,27 %
Tagesperformance: -6,69 %
Performance 1M: -3,72 %
Tagesperformance: -6,65 %
Performance 1M: -9,70 %
Tagesperformance: -5,98 %
Performance 1M: -2,37 %
Tagesperformance: -5,61 %
Performance 1M: -5,56 %
Tagesperformance: -5,55 %
Performance 1M: +15,16 %
Tagesperformance: -5,30 %
Performance 1M: +33,78 %
Tagesperformance: +3,83 %
Performance 1M: -1,10 %
Tagesperformance: +2,75 %
Performance 1M: +0,51 %
Tagesperformance: +2,04 %
Performance 1M: +12,37 %