Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 16.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -9,62 %
Performance 1M: +52,45 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,88 %
Performance 1M: -6,33 %
Tagesperformance: -7,36 %
Performance 1M: +10,49 %
? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,22 %
Performance 1M: +0,27 %
Tagesperformance: -7,17 %
Performance 1M: +9,48 %
Tagesperformance: -6,90 %
Performance 1M: -3,72 %
Tagesperformance: -6,89 %
Performance 1M: -12,50 %
Tagesperformance: -6,57 %
Performance 1M: -9,70 %
Tagesperformance: -6,34 %
Performance 1M: -15,23 %
? wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -5,95 %
Performance 1M: +2,50 %
Tagesperformance: -5,84 %
Performance 1M: +5,26 %
Tagesperformance: -5,83 %
Performance 1M: -5,56 %
Tagesperformance: -5,60 %
Performance 1M: -35,37 %
Tagesperformance: -5,54 %
Performance 1M: +1,67 %
Tagesperformance: -5,29 %
Performance 1M: -14,01 %
Tagesperformance: -5,20 %
Performance 1M: -7,00 %
Tagesperformance: -4,99 %
Performance 1M: +2,02 %
Tagesperformance: -4,94 %
Performance 1M: -7,39 %
Tagesperformance: -4,90 %
Performance 1M: +8,04 %
Tagesperformance: +4,60 %
Performance 1M: -0,55 %
Tagesperformance: +3,79 %
Performance 1M: -1,10 %
Tagesperformance: +3,59 %
Performance 1M: +5,98 %
Tagesperformance: +3,55 %
Performance 1M: +0,59 %
Tagesperformance: +3,46 %
Performance 1M: +5,35 %
Tagesperformance: +3,28 %
Performance 1M: +5,03 %
Tagesperformance: +3,12 %
Performance 1M: +13,22 %
Tagesperformance: +3,11 %
Performance 1M: +7,38 %
Tagesperformance: +3,01 %
Performance 1M: +5,28 %
Tagesperformance: +2,97 %
Performance 1M: +5,38 %
Tagesperformance: +2,96 %
Performance 1M: +4,97 %
Tagesperformance: +2,95 %
Performance 1M: +6,49 %
Tagesperformance: +2,89 %
Performance 1M: +1,61 %
Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: +15,81 %
Tagesperformance: +2,81 %
Performance 1M: +1,72 %
Tagesperformance: +2,76 %
Performance 1M: +0,51 %
Tagesperformance: +2,72 %
Performance 1M: +1,16 %
Tagesperformance: +2,58 %
Performance 1M: +7,25 %
Tagesperformance: +2,41 %
Performance 1M: -1,66 %
Tagesperformance: +2,38 %
Performance 1M: +7,24 %