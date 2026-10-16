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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 16.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 16.10.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Super Micro Computer
    ISIN: US86800U3023
    WKN: A40MRM
    Die Super Micro Computer Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,68 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Super Micro Computer (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um rund 8 % Kursverlust im schwachen Tech-Sektor und den CFO-Wechsel zu Mark Long. Diskutiert werden Risiken für Auftragslage und Turnaround sowie Chancen auf mehr Vertrauen und höhere Margen. Rosenblatts bestätigter Kaufempfehlung stehen mögliche Kursrückgänge auf 20 bis 25 und ein erneuter Test des unteren Trendkanals gegenüber. Auch mögliche Folgen des China-Exportverfahrens sind Thema.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Super Micro Computer eingestellt.

    Moderna
    Tagesperformance: -9,62 %
    Platz 2
    Performance 1M: +52,45 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,62 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas starken Kursanstieg, den Teilnehmer als chartgetrieben und möglichen Short-Squeeze einordnen. Diskutiert werden Übertreibungsrisiken, Gewinnmitnahmen und die hohe Bewertung im Vergleich zu BioNTech. Technisch steht die Marke von 210 US-Dollar im Fokus. Fundamental richten sich Erwartungen auf die Krebsplattform mit Merck und weitere Daten zur Intismeran-Studie auf der ESMO.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Moderna eingestellt.

    Palo Alto Networks
    Tagesperformance: -7,88 %
    Platz 3
    Performance 1M: -6,33 %
    Chart Palo Alto Networks
    ISIN: US6974351057
    WKN: A1JZ0Q
    Die Palo Alto Networks Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,88 %.

    Palantir
    Tagesperformance: -7,36 %
    Platz 4
    Performance 1M: +10,49 %
    Chart Palantir
    ISIN: US69608A1088
    WKN: A2QA4J
    Die Palantir Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,36 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Palantir (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um weitere Kurschancen bis zu den Q3-Zahlen am 2. November und die hohe Bewertung von Palantir. Diskutiert werden rund 500 Mrd. Dollar Börsenwert bei 6 Mrd. Dollar Umsatz sowie unterschiedliche Kursreaktionen auf starke Quartalszahlen. Optimismus stützen gemeldete 79 % Umsatzwachstum, 84,8 % Bruttomarge und Analystenkursziele von 230 bis 250 Dollar. Zugleich gibt es Zweifel am verbleibenden Kurspotenzial.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Palantir eingestellt.

    Fortinet
    Tagesperformance: -7,22 %
    Platz 5
    Performance 1M: +0,27 %
    Chart Fortinet
    ISIN: US34959E1091
    WKN: A0YEFE
    Die Fortinet Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,22 %.

    Datadog Registered (A)
    Tagesperformance: -7,17 %
    Platz 6
    Performance 1M: +9,48 %
    Chart Datadog Registered (A)
    ISIN: US23804L1035
    WKN: A2PSFR
    Die Datadog Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,17 %.

    CrowdStrike Holdings Registered (A)
    Tagesperformance: -6,90 %
    Platz 7
    Performance 1M: -3,72 %
    Chart CrowdStrike Holdings Registered (A)
    ISIN: US22788C1053
    WKN: A2PK2R
    Die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,90 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -6,89 %
    Platz 8
    Performance 1M: -12,50 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,89 %.

    Axon Enterprise
    Tagesperformance: -6,57 %
    Platz 9
    Performance 1M: -9,70 %
    Chart Axon Enterprise
    ISIN: US05464C1018
    WKN: A2DPZU
    Die Axon Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,57 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -6,34 %
    Platz 10
    Performance 1M: -15,23 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,34 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu The Trade Desk Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang und mögliche Anzeichen einer Erholung: Die Wiederherstellung der Werbefunktion in einer iOS-Beta wird als möglicher charttechnischer Wendepunkt gesehen. UBS senkte zwar das Kursziel, blieb aber bei „Kaufen“; die gemeldeten Leerverkäufe gingen auf 84 Mio. Aktien zurück. Als fundamentale Argumente werden Umsatz- und Gewinnwachstum sowie Chancen durch Wahlwerbung und das Q4-Geschäft genannt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber The Trade Desk Registered (A) eingestellt.

    CIENA
    Tagesperformance: -5,95 %
    Platz 11
    Performance 1M: +2,50 %
    Chart CIENA
    ISIN: US1717793095
    WKN: A0LDA7
    Die CIENA Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,95 %.

    Coinbase
    Tagesperformance: -5,84 %
    Platz 12
    Performance 1M: +5,26 %
    Chart Coinbase
    ISIN: US19260Q1076
    WKN: A2QP7J
    Die Coinbase Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,84 %.

    Intel
    Tagesperformance: -5,83 %
    Platz 13
    Performance 1M: -5,56 %
    Chart Intel
    ISIN: US4581401001
    WKN: 855681
    Die Intel Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,83 %.

    Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    Tagesperformance: -5,60 %
    Platz 14
    Performance 1M: -35,37 %
    Chart Paramount Skydance Corporations Registered (B)
    ISIN: US69932A2042
    WKN: A412AL
    Die Paramount Skydance Corporations Registered (B) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,60 %.

    Hewlett Packard Enterprise
    Tagesperformance: -5,54 %
    Platz 15
    Performance 1M: +1,67 %
    Chart Hewlett Packard Enterprise
    ISIN: US42824C1099
    WKN: A140KD
    Die Hewlett Packard Enterprise Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,54 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: -5,29 %
    Platz 16
    Performance 1M: -14,01 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,29 %.

    United Airlines Holdings
    Tagesperformance: -5,20 %
    Platz 17
    Performance 1M: -7,00 %
    Chart United Airlines Holdings
    ISIN: US9100471096
    WKN: A1C6TV
    Die United Airlines Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,20 %.

    ServiceNow
    Tagesperformance: -4,99 %
    Platz 18
    Performance 1M: +2,02 %
    Chart ServiceNow
    ISIN: US81762P1021
    WKN: A1JX4P
    Die ServiceNow Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,99 %.

    Robinhood Markets Registered (A)
    Tagesperformance: -4,94 %
    Platz 19
    Performance 1M: -7,39 %
    Chart Robinhood Markets Registered (A)
    ISIN: US7707001027
    WKN: A3CVQC
    Die Robinhood Markets Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,94 %.

    Advanced Micro Devices
    Tagesperformance: -4,90 %
    Platz 20
    Performance 1M: +8,04 %
    Chart Advanced Micro Devices
    ISIN: US0079031078
    WKN: 863186
    Die Advanced Micro Devices Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,90 %.

    Northrop Grumman
    Tagesperformance: +4,60 %
    Platz 21
    Performance 1M: -0,55 %
    Chart Northrop Grumman
    ISIN: US6668071029
    WKN: 851915
    Die Northrop Grumman Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,60 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: +3,79 %
    Platz 22
    Performance 1M: -1,10 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,79 %.

    APA Corporation
    Tagesperformance: +3,59 %
    Platz 23
    Performance 1M: +5,98 %
    Chart APA Corporation
    ISIN: US03743Q1085
    WKN: A2QQVE
    Die APA Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,59 %.

    RTX Corporation Reg Shs
    Tagesperformance: +3,55 %
    Platz 24
    Performance 1M: +0,59 %
    Chart RTX Corporation Reg Shs
    ISIN: US75513E1010
    WKN: A2PZ0R
    Die RTX Corporation Reg Shs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,55 %.

    EQT
    Tagesperformance: +3,46 %
    Platz 25
    Performance 1M: +5,35 %
    Chart EQT
    ISIN: US26884L1098
    WKN: A0RFZL
    Die EQT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,46 %.

    Targa Resources
    Tagesperformance: +3,28 %
    Platz 26
    Performance 1M: +5,03 %
    Chart Targa Resources
    ISIN: US87612G1013
    WKN: A1C9E3
    Die Targa Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,28 %.

    Kinder Morgan Registered (P)
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 27
    Performance 1M: +13,22 %
    Chart Kinder Morgan Registered (P)
    ISIN: US49456B1017
    WKN: A1H6GK
    Die Kinder Morgan Registered (P) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Nisource
    Tagesperformance: +3,11 %
    Platz 28
    Performance 1M: +7,38 %
    Chart Nisource
    ISIN: US65473P1057
    WKN: 876731
    Die Nisource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,11 %.

    EOG Resources
    Tagesperformance: +3,01 %
    Platz 29
    Performance 1M: +5,28 %
    Chart EOG Resources
    ISIN: US26875P1012
    WKN: 877961
    Die EOG Resources Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,01 %.

    Lockheed Martin
    Tagesperformance: +2,97 %
    Platz 30
    Performance 1M: +5,38 %
    Chart Lockheed Martin
    ISIN: US5398301094
    WKN: 894648
    Die Lockheed Martin Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,97 %.

    Pool
    Tagesperformance: +2,96 %
    Platz 31
    Performance 1M: +4,97 %
    Chart Pool
    ISIN: US73278L1052
    WKN: A0JMVJ
    Die Pool Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,96 %.

    ConocoPhillips
    Tagesperformance: +2,95 %
    Platz 32
    Performance 1M: +6,49 %
    Chart ConocoPhillips
    ISIN: US20825C1045
    WKN: 575302
    Die ConocoPhillips Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,95 %.

    Devon Energy
    Tagesperformance: +2,89 %
    Platz 33
    Performance 1M: +1,61 %
    Chart Devon Energy
    ISIN: US25179M1036
    WKN: 925345
    Die Devon Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,89 %.

    Crown Castle
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 34
    Performance 1M: +15,81 %
    Chart Crown Castle
    ISIN: US22822V1017
    WKN: A12GN3
    Die Crown Castle Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    Expand Energy Corporation
    Tagesperformance: +2,81 %
    Platz 35
    Performance 1M: +1,72 %
    Chart Expand Energy Corporation
    ISIN: US1651677353
    WKN: A2QPFF
    Die Expand Energy Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,81 %.

    Baker Hughes Company Registered (A)
    Tagesperformance: +2,76 %
    Platz 36
    Performance 1M: +0,51 %
    Chart Baker Hughes Company Registered (A)
    ISIN: US05722G1004
    WKN: A2DUAY
    Die Baker Hughes Company Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,76 %.

    Occidental Petroleum
    Tagesperformance: +2,72 %
    Platz 37
    Performance 1M: +1,16 %
    Chart Occidental Petroleum
    ISIN: US6745991058
    WKN: 851921
    Die Occidental Petroleum Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,72 %.

    CMS Energy
    Tagesperformance: +2,58 %
    Platz 38
    Performance 1M: +7,25 %
    Chart CMS Energy
    ISIN: US1258961002
    WKN: 850795
    Die CMS Energy Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,58 %.

    Allstate
    Tagesperformance: +2,41 %
    Platz 39
    Performance 1M: -1,66 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,41 %.

    WEC Energy Group
    Tagesperformance: +2,38 %
    Platz 40
    Performance 1M: +7,24 %
    Chart WEC Energy Group
    ISIN: US92939U1060
    WKN: A14V4V
    Die WEC Energy Group Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,38 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 16.10.2026 Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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