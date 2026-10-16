Trump
War nicht für Starlink-Drosselung verantwortlich
- Trump bestreitet eine Drosselung von Starlink
- Musk sagt, das US-Militär bestimme Starlink-Limits
- Tempolimit kappte Starlink für ukrainische Drohnen
WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump ist nach eigenen Angaben nicht für die vorübergehende Drosselung des militärisch genutzten US-amerikanischen Satelliteninternets von Starlink in der Ukraine verantwortlich gewesen. "Das habe ich nicht getan. Nein, wir haben das überhaupt nicht getan", sagte er vor Reportern in Washington.
Trumps Aussagen stehen im Widerspruch zu jenen von Elon Musk, dem der Konzern SpaceX , der Starlink betreibt, gehört. "Jegliche Geschwindigkeits- oder Nutzungsbeschränkungen werden vom US-Militär und letztlich vom US-Präsidenten festgelegt", hatte dieser zuvor auf X gepostet. Dabei ging es explizit um Starshield, der militärischen Funktion von Starlink. Unklar bleibt damit weiter, wer tatsächlich für eine etwaige Drosselung verantwortlich war.
Trump zeigte sich unwissend und bestritt, dass das Satelliteninternet überhaupt verlangsamt worden sei. "Soweit ich weiß, ich habe es erst heute Morgen in den Nachrichten und aus den Medien erfahren, haben wir es nicht verlangsamt", sagte er weiter. Trump gab sich zuversichtlich, dass das Internet "wahrscheinlich funktioniere".
Ukrainischen Angaben zufolge war in der Nacht zu Mittwoch ohne Vorwarnung ein Tempolimit für Starlink-Terminals etabliert worden, das etwas mehr als einen Tag bestand. Demnach verloren Flugobjekte ihre Verbindung, wenn sie sich schneller als 160 Kilometer pro Stunde bewegten. Dies soll zum Scheitern von ukrainischen Drohneneinsätzen bei eigenen Angriffen wie bei der Abwehr russischen Drohnen geführt haben./ngu/DP/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,58 % und einem Kurs von 127,8 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 21:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 237,13USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 210,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 248,00USD was eine Bandbreite von +61,59 %/+90,83 % bedeutet.
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Es gibt Berichte vom ukrainischen Militär, dass die Starlink-Funktionalität für ukrainische Drohnen eingeschränkt wurde. Damit ist erneut klar, dass SpacekeXs eine US-Firma ist, die auf Anweisung des US-Präsidenten handelt. Was wiederum bedeutet, dass Starlink, Starshield und was auch immer an weiteren Starwars-Produkten kommen wird, nur für die USA relevant ist, weil keine andere souveräne Nation sich für Ihre Verteidigung in diese Abhängigkeit mehr begeben wird.
Das checkst du einfach nicht, denkst aber, alles zu wissen - Weisheit und Löffel usw.
Jegliche Kommunikation mit dir ist leider völlige Zeitverschwendung.
und im aktuellen Geschäftjahr nicht profitabel.
Das sind die Fakten.
Die große Frage ist wie sich Umsatz Gewinn etc tatsächlich entwickelt. Zahlen nach Analysteneinschätzungen für bare Münze nehmen
macht für mich keinen Sinn.
Die Messlatte liegt hoch, Potential ist in beide Richtungen vorhanden.
Wenn die Märkte fallen vermute ich hier enorme
Kursverluste, sollten die Märkte weiter nach oben laufen fließt auch hier Geld und treibt die Aktie nach oben.
Elon Musk ist ein Unikat im positiven wie im negativen, schwer einzuschätzen das Ganze!