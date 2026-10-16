Aktien mit extremer Performance im US 30 am 16.10.2026

? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Aufwärtstrend und die Bewertung der Aktie. Der Kurs stieg zuletzt um 1,7 Prozent auf 258,30 US-Dollar, liegt aber noch rund 11 Prozent unter dem 52‑Wochen-Hoch. Das durchschnittliche Analystenkursziel beträgt 334,67 US-Dollar; zugleich wird die scheinbar günstige Bewertung kritisch eingeordnet. Eine mögliche Übernahme des KI-Start-ups Decart für rund sieben Milliarden Dollar sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit.