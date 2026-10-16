Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 16.10.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 16.10.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Microsoft
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 2
Performance 1M: +8,88 %
Performance 1M: +8,88 %
Amazon
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 3
Performance 1M: +3,04 %
Performance 1M: +3,04 %
? wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Amazons Aufwärtstrend und die Bewertung der Aktie. Der Kurs stieg zuletzt um 1,7 Prozent auf 258,30 US-Dollar, liegt aber noch rund 11 Prozent unter dem 52‑Wochen-Hoch. Das durchschnittliche Analystenkursziel beträgt 334,67 US-Dollar; zugleich wird die scheinbar günstige Bewertung kritisch eingeordnet. Eine mögliche Übernahme des KI-Start-ups Decart für rund sieben Milliarden Dollar sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Amazon eingestellt.
Cisco Systems
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: +0,36 %
Performance 1M: +0,36 %
Chevron Corporation
Tagesperformance: +2,02 %
Tagesperformance: +2,02 %
Platz 5
Performance 1M: +6,24 %
Performance 1M: +6,24 %
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