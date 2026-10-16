RBC stuft DHL Group auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DHL Group nach Eckdaten des Logistikkonzerns und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Der Bereich DHL Express habe erneut beeindruckend angeschnitten, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag. Die nach oben geschraubten Gewinnziele für den Konzern und für die DHL-Bereiche sollten ebenso positiv aufgenommen werden wie die angekündigte Überprüfung der Mittelfristprognosen./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 13:41 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,42 % und einem Kurs von 58,60EUR auf Tradegate (16. Oktober 2026, 21:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ruairi Cullinane
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 67
Kursziel alt: 67
Währung: EUR
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