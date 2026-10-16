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    Besonders beachtet!

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    Nokia Aktienkurs sinkt weiter - -4,37 % - 16.10.2026

    Die Nokia Aktie notiert am 16.10.2026 mit -4,37 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - Nokia Aktienkurs sinkt weiter - -4,37 % - 16.10.2026
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    Nokia ist ein Telekommunikationsausrüster mit Fokus auf Netzwerkinfrastruktur, 5G, Cloud- und IoT-Lösungen für Netzbetreiber und Industrie. Marktstellung: global bedeutender, aber nicht führender Player hinter Ericsson und Huawei. Wichtige Konkurrenten: Ericsson, Huawei, ZTE, Cisco. Stärken: breite 5G-Portfoliobreite, starke Patentbasis, gute Position in westlichen Märkten ohne Huawei.

    Nokia aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 16.10.2026

    Mit einer Performance von -4,37 % musste die Nokia Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Es bleibt ungemütlich für Nokia: Nach einem Rückgang von -2,66 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -4,37 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Nokia abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -16,23 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nokia Aktie damit um -9,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,92 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Nokia +46,12 % gewonnen.

    Während Nokia deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Eurozone 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,58 %. Damit gehört Nokia heute zu den auffälligeren Werten.

    Nokia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,04 %
    1 Monat -4,92 %
    3 Monate -16,23 %
    1 Jahr +73,85 %
    Stand: 16.10.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Nokia Aktie

    Es gibt 6 Mrd. Nokia Aktien. Damit ist das Unternehmen 47,10 Mrd.EUR € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, Telefon L.M.Ericsson (B) und Co.

    Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,36 %. Telefon L.M.Ericsson (B) notiert im Minus, mit -1,50 %.

    Die Aktie von Nokia erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 34,90 %. Über 5 Jahre lag sie bei 10,12 %, über 10 Jahre bei 6,48 %.

    Nokia Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob die Nokia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nokia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nokia

    -4,37 %
    -9,04 %
    -4,92 %
    -16,23 %
    +73,85 %
    +144,77 %
    +59,59 %
    +80,53 %
    -35,88 %
    ISIN:FI0009000681WKN:870737
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