Aktien New York Schluss
Techwerte sacken wieder ab - KI- und Inflationssorgen
- US-Technologiewerte setzen ihren Kursrutsch fort
- KI-Kosten und steigende Ölpreise belasten Anleger
- Nasdaq 100 verliert 2,50 Prozent, Dow 0,34 Prozent
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben die Technologiewerte nach der Verschnaufpause am Vortag ihren Kursrutsch fortgesetzt. Damit bestimmten am Freitag wieder Ängste über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne das Bild. Hinzukam im Handelsverlauf ein deutlicher Anstieg der Ölpreise, der einmal mehr Inflationssorgen schürte. Denn eine Gruppe von Abgeordneten hatte einen Gesetzentwurf eingebracht, um das Vorhaben von Präsident Donald Trump zu verhindern, mehr russischen Diesel auf die Weltmärkte zu bringen.
Der techwertelastige Nasdaq 100 sackte um 2,50 Prozent auf 29.187,55 Punkte ab und fiel auf das Niveau von Mitte September zurück. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,09 Prozent auf 7.659,44 Punkte nach unten.
Der Dow Jones Industrial war im Handelsverlauf ins Minus gedreht und gab am Ende um 0,34 Prozent auf 52.002,41 Punkte nach. In dem Leitindex sind die großen Tech-Aktien bei weitem nicht so schwer gewichtet wie im Nasdaq 100, sodass er sich noch vergleichsweise gut schlug. Auf Wochensicht ergibt sich für den Dow ein Plus von 0,67 Prozent./la/he
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Ich habe mal in 4 Reits Ankerpositionen eröffnet.
Damit es nicht allzu ruhig hier wird:
United Health Group Aktie....WKN: 869561...... ISIN: US91324P1021
Hintergrund, Onvista: https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/UnitedHealth-Group-Aktie-US91324P1021
Divi mit 2, 4 %Rendite = 6,85 US
UnitedHealth hebt Gewinnprognose für 2026 an, da der operative Quartalsgewinn um 52 % gestiegen ist
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-raises-2026-earnings-outlook-135200100.html
UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH, XETRA:UNH), der US-amerikanische Gesundheitskonzern, hob seine Gewinnprognose für 2026 an, nachdem der operative Gewinn im dritten Quartal um 52 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen war, was auf niedrigere medizinische Kosten und eine verbesserte operative Leistung zurückzuführen war.
Das Unternehmen erwartet nun für 2026 einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 US-Dollar je Aktie, gegenüber 18,15 US-Dollar im Jahr 2025, nachdem die Ergebnisse die Leistung des Vorjahres übertroffen haben.
Der Umsatz sank in den drei Monaten bis September um 0,4 % auf 112,7 Milliarden US-Dollar, während der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 4,1 Milliarden US-Dollar stieg.
Der bereinigte Gewinn erreichte 4,69 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 2,92 US-Dollar im dritten Quartal 2025, während der ausgewiesene Gewinn von 2,59 US-Dollar auf 4,56 US-Dollar stieg.
Die medizinische Versorgungsquote, die die medizinischen Kosten als Anteil der Prämieneinnahmen misst, verbesserte sich von 89,9 % auf 88,4 %, was zum Teil auf ein Kostenmanagement im Gesundheitswesen, eine disziplinierte Preisgestaltung und eine positive Rückstellungsanpassung in Höhe von 610 Millionen Dollar zurückzuführen ist.
Die operative Kostenquote sank ebenfalls von 13,5 % auf 12,8 %, was Effizienzgewinne sowie kontinuierliche Investitionen in Technologie, administrative Prozesse und Patientendienstleistungen widerspiegelt.
UnitedHealthcare erwirtschaftete einen Umsatz von 86,3 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar, während Optum einen Umsatz von 66,9 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 3,7 Milliarden US-Dollar erzielte.
Bei Optum Health blieb das Bild uneinheitlich: Der Umsatz sank um 10 % auf 22,9 Milliarden US-Dollar, da das Unternehmen in Märkten, in denen seine wertorientierten Versorgungsaktivitäten nicht ausreichend groß waren, weniger Patienten betreute.
Allerdings stieg der operative Gewinn von Optum Health von 41 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 735 Millionen US-Dollar, was auf eine strengere operative Disziplin und ein besseres Kostenmanagement im Gesundheitswesen zurückzuführen ist.
UnitedHealth erwirtschaftete im Quartal einen operativen Cashflow von 5,1 Milliarden US-Dollar, während die Verschuldungsquote Ende September bei 41,7 % lag.
Die Gruppe kaufte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 6,2 Milliarden Dollar, da sich das Management auf operative Reformen und die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum konzentrierte.
Was UnitedHealth Group (UNH) in ihrer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals sagte
https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-group-unh-said-q3-150258307.html
Sehr intensiv zum Lesen, bitte selbst aufrufen, Danke,
Überschriften: Das Management strebt Wachstum ab 2027 an.
Die Ergebnisse von Medicare und Medicaid verbessern sich
Die kommerziellen Kosten bleiben hoch.
Optum setzt auf wertorientierte Versorgung, Apotheken und KI
Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
|
|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.