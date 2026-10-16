Techwerte sacken wieder ab - KI- und Inflationssorgen

Damit es nicht allzu ruhig hier wird:

United Health Group Aktie....WKN: 869561...... ISIN: US91324P1021





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Hintergrund, Onvista: https://www.onvista.de/aktien/kennzahlen/UnitedHealth-Group-Aktie-US91324P1021

Divi mit 2, 4 %Rendite = 6,85 US

UnitedHealth hebt Gewinnprognose für 2026 an, da der operative Quartalsgewinn um 52 % gestiegen ist

https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-raises-2026-earnings-outlook-135200100.html

UnitedHealth Group Inc (NYSE:UNH, XETRA:UNH), der US-amerikanische Gesundheitskonzern, hob seine Gewinnprognose für 2026 an, nachdem der operative Gewinn im dritten Quartal um 52 % auf 6,6 Milliarden US-Dollar gestiegen war, was auf niedrigere medizinische Kosten und eine verbesserte operative Leistung zurückzuführen war.

Das Unternehmen erwartet nun für 2026 einen bereinigten Gewinn von mindestens 20,50 US-Dollar je Aktie, gegenüber 18,15 US-Dollar im Jahr 2025, nachdem die Ergebnisse die Leistung des Vorjahres übertroffen haben.

Der Umsatz sank in den drei Monaten bis September um 0,4 % auf 112,7 Milliarden US-Dollar, während der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn von 2,3 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 4,1 Milliarden US-Dollar stieg.

Der bereinigte Gewinn erreichte 4,69 US-Dollar je Aktie, verglichen mit 2,92 US-Dollar im dritten Quartal 2025, während der ausgewiesene Gewinn von 2,59 US-Dollar auf 4,56 US-Dollar stieg.

Die medizinische Versorgungsquote, die die medizinischen Kosten als Anteil der Prämieneinnahmen misst, verbesserte sich von 89,9 % auf 88,4 %, was zum Teil auf ein Kostenmanagement im Gesundheitswesen, eine disziplinierte Preisgestaltung und eine positive Rückstellungsanpassung in Höhe von 610 Millionen Dollar zurückzuführen ist.

Die operative Kostenquote sank ebenfalls von 13,5 % auf 12,8 %, was Effizienzgewinne sowie kontinuierliche Investitionen in Technologie, administrative Prozesse und Patientendienstleistungen widerspiegelt.

UnitedHealthcare erwirtschaftete einen Umsatz von 86,3 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar, während Optum einen Umsatz von 66,9 Milliarden US-Dollar und einen operativen Gewinn von 3,7 Milliarden US-Dollar erzielte.

Bei Optum Health blieb das Bild uneinheitlich: Der Umsatz sank um 10 % auf 22,9 Milliarden US-Dollar, da das Unternehmen in Märkten, in denen seine wertorientierten Versorgungsaktivitäten nicht ausreichend groß waren, weniger Patienten betreute.

Allerdings stieg der operative Gewinn von Optum Health von 41 Millionen US-Dollar im Vorjahr auf 735 Millionen US-Dollar, was auf eine strengere operative Disziplin und ein besseres Kostenmanagement im Gesundheitswesen zurückzuführen ist.

UnitedHealth erwirtschaftete im Quartal einen operativen Cashflow von 5,1 Milliarden US-Dollar, während die Verschuldungsquote Ende September bei 41,7 % lag.

Die Gruppe kaufte in den ersten neun Monaten des Jahres 2026 Aktien im Wert von 5 Milliarden Dollar zurück und zahlte Dividenden in Höhe von 6,2 Milliarden Dollar, da sich das Management auf operative Reformen und die Rückkehr zu nachhaltigem Wachstum konzentrierte.

Was UnitedHealth Group (UNH) in ihrer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals sagte

https://finance.yahoo.com/healthcare/articles/unitedhealth-group-unh-said-q3-150258307.html

Sehr intensiv zum Lesen, bitte selbst aufrufen, Danke,

Überschriften: Das Management strebt Wachstum ab 2027 an.

Die Ergebnisse von Medicare und Medicaid verbessern sich

Die kommerziellen Kosten bleiben hoch.

Optum setzt auf wertorientierte Versorgung, Apotheken und KI

Weiterhin gutes Gelingen, Gruss RS