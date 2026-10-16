Americas Uranium Corp. gibt die Ernennung von Herrn David Suda als Strategic Advisor bekannt und kündigt Neugestaltung des Unternehmensauftritts und Investor-Relations-Programm an

Vancouver, British Columbia / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Americas Uranium Corp. (CSE: NUCA) (OTCQB: ASRFF) (FWB: WA7) (das „Unternehmen“ oder „Americas Uranium“) freut sich, Herrn David Suda als strategischen Berater des Unternehmens begrüßen zu dürfen, der sich auf Kapitalmärkte und Unternehmensstrategie konzentriert. Herr Suda verfügt über direkte Erfahrungen im Uranbereich in New Mexico und verfügt über umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung von Uranprojekten in den USA. Als ehemaliger CEO der American Future Fuel Corporation war er maßgeblich daran beteiligt, das Uranprojekt Cebolleta bis zur Erstellung einer Mineralressourcenschätzung im Jahr 2024 voranzubringen und schließlich auch den Verkauf des Unternehmens an Premier American Uranium Inc. zu ermöglichen. Anschließend war er als President von Premier American Uranium tätig. Zuvor war er auch President und CEO der Gold Terra Resource Corp. Bevor er in die Unternehmenswelt wechselte, war Herr Suda Partner bei zwei namhaften institutionellen Broker-Dealern in Toronto, Beacon Securities und Paradigm Capital und sammelte dort Erfahrungen in den Bereichen institutioneller Vertrieb, Handel und Investmentbanking. Er hat einen Bachelor of Environmental Studies der York University.

„Wir freuen uns sehr, dass David Suda nun Teil des Americas Teams ist und eine Fülle von Erfahrungen und ein umfangreiches Netzwerk von Fachleuten aus unterschiedlichsten Bereichen, die wertvolle Beiträge leisten können, einbringt. David wird unser Team zweifellos stärken, während wir daran arbeiten, den Wert für unsere Aktionäre zu steigern“, erklärte Nick Luksha, Chief Executive Officer von Americas Uranium.

Neugestaltung des Unternehmensauftritts

Das Unternehmen freut sich außerdem, die Einführung seines überarbeiteten Markenauftritts, seiner überarbeiteten Website und seiner aktualisierten Investorenpräsentation bekanntzugeben, die die kontinuierliche Weiterentwicklung des Unternehmens und seine strategische Vision für die Zukunft widerspiegeln. Die modernisierte Corporate Identity präsentiert sich in einem markanten, dynamischen Erscheinungsbild, das der wachsenden Bedeutung von Uran in der globalen Energielandschaft sowie dem Engagement des Unternehmens für den Ausbau seines Portfolios an Uranexplorationsprojekten in ganz Nordamerika übereinstimmt. Die verbesserte Website und die aktualisierte Investorenpräsentation sollen Aktionären, potenziellen Investoren und Interessenvertretern aus der Branche eine ansprechendere und informativere Erfahrung bieten und die Projekte, Explorationsinitiativen und die langfristige Wachstumsstrategie des Unternehmens hervorheben. Diese neu gestaltete Unternehmensidentität markiert ein spannendes neues Kapitel für Americas Uranium, das seine Präsenz im Uransektor weiter ausbaut und sich so positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach sicherem, im Inland gewonnenem Kernbrennstoff zu profitieren.