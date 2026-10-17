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    Anleger suchen den Boden

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    Nach dem Rückschlag bei BioNTech: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert

    Die BioNTech-Aktie verlor in dieser Woche 9,8 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Anhaltende Kursschwäche trotz Zukunftshoffnungen und weiterem Abwärtsdruck.

    Anleger suchen den Boden - Nach dem Rückschlag bei BioNTech: Jetzt wird die Bewertung neu diskutiert
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    Ein Wochenverlust von 9,8 Prozent hat die BioNTech-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Gegenstand intensiver Debatten gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Kurs die von Teilen der Community erwarteten Chancen im Krebsgeschäft unterschätzt – und dadurch Übernahmespekulationen begünstigt. Die Wochenhandelsspanne reichte von 87,35 bis 98,60 US-Dollar. 79 relevante Beiträge von 27 Nutzern an vier Tagen zeigen, wie stark der Rückschlag die Diskussion über Bewertung und Zukunftsaussichten beschäftigte.

    Niedriger Kurs: Wertchance oder Übernahmerisiko?

    Das wichtigste positive Argument betrifft die Onkologie-Pipeline. Optimistische Teilnehmer erwarten, dass Fortschritte bei Krebsmedikamenten den Unternehmenswert deutlicher sichtbar machen könnten. Konkret diskutiert wurde der gemeinsam mit DualityBio entwickelte Wirkstoff BNT323 beziehungsweise DB-1303. Ein Beitrag verwies auf eine angeblich bevorstehende US-Zulassungseinreichung und ermutigende Studiendaten. Diese Angaben sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen jedoch nicht bestätigt. Sie beschreiben damit eine Hoffnung der Community, keinen gesicherten kurzfristigen Kurstreiber.

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    Wiederholt vertreten wurde zudem die Einschätzung, BioNTech sei fundamental stärker aufgestellt, als der Aktienkurs vermuten lasse. Als Argumente dienten eine aus Sicht einzelner Teilnehmer hohe Liquiditätsausstattung und vermeintlich günstigere Bewertungsrelationen gegenüber Moderna. Belastbare Vergleichszahlen liegen dafür nicht vor. Fest steht eine Marktkapitalisierung von 19,61 Milliarden US-Dollar. Das negative Vorjahres-KGV von minus 18 liefert dagegen keinen Beleg für eine günstige Bewertung anhand positiver Gewinne.

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    Besonders kontrovers waren die daraus abgeleiteten Übernahmeideen. Einige Teilnehmer befürchten, dass ein Käufer die Kursschwäche für ein Angebot nutzen könnte, das langfristige Chancen nicht ausreichend vergütet. Andere halten dagegen: Nach ihrer Darstellung begrenzt der Einfluss großer Ankeraktionäre die Möglichkeit einer Übernahme ohne deren Zustimmung. Auch ein möglicher Anteilsausbau durch bestehende Großaktionäre wurde erwogen. Weder ein Angebot noch entsprechende Absichten sind bestätigt. Für die ebenfalls geäußerte Vermutung, der Kurs werde gezielt gedrückt, liefern die Beiträge keinen belastbaren Nachweis.

    Die Kursentwicklung bleibt der Gegencheck

    Der nachvollziehbarste Einwand gegen den Optimismus ist die anhaltende Schwäche der Aktie: Erwartungen an künftige Produkte verhindern bislang keinen deutlichen Wochenverlust. Mehrere Beiträge betonen deshalb, dass fundamentale Überzeugung und kurzfristige Kursentwicklung auseinanderlaufen können. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,9-Fachen des Wochenschnitts; ein außergewöhnlich hoher Handelsdruck lässt sich daraus nicht ableiten.

    Für die kommende Woche richtet sich der Blick zunächst auf das Wochentief bei 87,35 US-Dollar als Unterstützung. Ein Unterschreiten würde die im Forum diskutierte Hoffnung auf eine Stabilisierung infrage stellen. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 98,60 US-Dollar den Widerstand. Inhaltlich wären bestätigte Fortschritte bei den diskutierten Zulassungsvorhaben relevant. Ein konkreter Unternehmenstermin für die kommende Woche ist in den bereitgestellten Informationen nicht genannt.

    BioNTech Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -9,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 98,60$ / 87,35$
    KGV (Vorjahr) -18,00
    Marktkapitalisierung 19,61 Mrd.USD

    Stand: 17.10.2026, 07:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 98,60$ und das Wochentief bei 87,35$ die zunächst wichtigsten Marken.

    BioNTech

    -2,76 %
    -9,82 %
    -8,84 %
    -2,90 %
    -15,38 %
    -8,87 %
    -64,25 %
    +515,94 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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    Zur BioNTech Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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