🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet Registered (C) AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet Registered (C)
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer

    Für Sie zusammengefasst
    • Google lehnte Trumps Idee eines Trump-Ozeans ab
    • Google Maps übernahm beide Umbenennungen in den USA
    • Trump erwog die Trump-Meerenge als Provokation
    Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer
    Foto: Solen Feyissa - unsplash

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Mit der Schilderung seines angeblichen Versuchs, einen Ozean nach ihm zu benennen und Googles Blockade der Idee, hat US-Präsident Donald Trump seine Anhänger begeistert. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Georgia behauptete er, in einem Gespräch mit Vertretern des Internetkonzerns vorgeschlagen zu haben, den Atlantik oder den Pazifik in "Trump Ozean" umzutaufen. Daraufhin hätten diese empört gesagt: "Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Wir machen das nicht mehr mit."

    Zuvor hatte Trump 2025 per Dekret bereits den Golf von Mexiko in "Gulf of America" umbenannt, im August dieses Jahres folgte der Ontariosee an der Grenze zu Kanada mit dem Namen "Lake America". Google Maps übernahm beide Änderungen für Nutzer in den USA.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Alphabet Registered (C)!
    Long
    316,24€
    Basispreis
    2,03
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    358,78€
    Basispreis
    2,09
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trump sagte vor seinen Anhängern, er habe Google eine Karte mit der Beschriftung "Trump Ozean" geschickt. Allerdings hätten die Verantwortlichen das abgelehnt: "Sir, hören Sie, okay, das können wir nicht machen. Ozeane sind etwas anderes. Sie erstrecken sich über viele, viele Länder." Trump sagte, dass er es ohnehin nur als Scherz gemeint habe - dieses Mal. Allerdings schob er hinterher: "Auch wenn es nicht die schlechteste Idee war, die ich je hatte." Ob sich der Austausch mit Google tatsächlich so ereignet hat, war zunächst unklar.

    Trump hat bereits mehrfach signalisiert, dass er gerne auch einen Ozean umbenennen würde. Zuletzt hatte er auch damit kokettiert, die Straße von Hormus künftig "Trump-Meerenge" nennen zu wollen. Dabei ging es ihm aber vermutlich eher darum, den Kriegsgegner Iran zu provozieren. Die Meerenge zwischen der iranischen und der omanischen Küste verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Aden und dem Indischen Ozean./hae/DP/zb

    Alphabet Registered (C)

    -2,54 %
    -2,62 %
    +1,56 %
    -7,63 %
    +38,81 %
    +128,22 %
    +144,99 %
    +746,51 %
    -46,18 %
    ISIN:US02079K1079WKN:A14Y6H
    Alphabet Registered (C) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie

    Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,32 % und einem Kurs von 336,9 auf Nasdaq (17. Oktober 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -3,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,81 %.

    Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Bil..

    Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -24,31 %/+36,53 % bedeutet.







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer Mit der Schilderung seines angeblichen Versuchs, einen Ozean nach ihm zu benennen und Googles Blockade der Idee, hat US-Präsident Donald Trump seine Anhänger begeistert. Bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Georgia behauptete er, in einem …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     