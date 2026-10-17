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    Kreise

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    Zwei Vetomächte gegen Favoritin für Guterres-Nachfolge

    Für Sie zusammengefasst
    • Grynspan erhält neun Ja-Stimmen, aber zwei Vetos
    • Grossi und Birkett: acht Ja-Stimmen, zwei Vetos
    • Geheime Probeabstimmungen sollen Einigung bringen
    Kreise - Zwei Vetomächte gegen Favoritin für Guterres-Nachfolge
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEW YORK (dpa-AFX) - Im Rennen um die Nachfolge von UN-Generalsekretär António Guterres stößt die bisherige Favoritin auf Widerstand. Rebeca Grynspan erhielt bei einer Probeabstimmung im UN-Sicherheitsrat die Gegenstimmen von zwei Vetomächten, hieß es aus Diplomatenkreisen. Grynspan ist demnach aber nach wie vor die einzige Kandidatin, die auf neun Ja-Stimmen kommt.

    Damit der Sicherheitsrat einen Kandidaten für das Amt empfehlen kann, sind mindestens neun Stimmen für ihn oder sie und keine Gegenstimme eines ständigen Mitglieds erforderlich. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Rafael Grossi, sowie die UN-Botschafterin Guyanas, Carolyn Rodrigues Birkett, kommen laut Kreisen auf je acht Ja-Stimmen und zwei Gegenstimmen von Vetomächten.

    Aktuell noch Probeabstimmungen

    Die 15 Mitglieder des Sicherheitsrates befinden sich derzeit in der Phase der Kandidatenfindung. Mit geheimen Probeabstimmungen versuchen sie, sich auf einen Kandidaten zu verständigen. Die ständigen Mitglieder - die USA, Russland, China, Frankreich und Großbritannien - haben auch in diesem Verfahren mit ihrem Veto Vorrechte.

    Da die Abstimmung geheim ist, bleibt unbekannt, von welchen der ständigen Mitglieder die Gegenstimmen kamen. Der Sicherheitsrat hat in dem nun sechsten Probewahlgang das erste Mal mit farblich unterschiedenen Zetteln abgestimmt: nichtständige Mitglieder erhalten weiße, ständige Mitglieder erhalten rote Stimmzettel.

    Grynspan ist langjährige UN-Funktionärin

    Eine Gegenstimme eines ständigen Mitglieds bedeutet nicht, dass die Kandidatur aussichtslos ist. Kandidaten versuchen in diesem Fall in der Regel, die Vorbehalte der ständigen Mitglieder auszuräumen. Gibt es eine Einigung, wird diese Person zur Ernennung den 193 Staaten in der UN-Generalversammlung vorgeschlagen.

    Die costa-ricanische Ökonomin Grynspan ist eine langjährige UN-Funktionärin, frühere Vizepräsidentin Costa Ricas und leitet seit 2021 die UN-Handels- und Entwicklungskonferenz UNCTAD. Davor war sie unter anderem UN-Untergeneralsekretärin sowie in führender Position beim UN-Entwicklungsprogramm UNDP. Grynspan war auch maßgeblich an der Schwarzmeer-Initiative zur Errichtung eines Getreidekorridors im Ukraine-Krieg beteiligt.

    Guterres' Amt endet am 31. Dezember. Es ist nicht ausgeschlossen, dass weitere Bewerber für den Posten in den kommenden Wochen hinzustoßen./apo/DP/zb







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