Rot-Rot-Grün will künftig weniger verbeamten

SCHWERIN (dpa-AFX) - SPD, Linke und Grüne haben sich in Mecklenburg-Vorpommern in den Koalitionsgesprächen auf eine Einschränkung der Verbeamtung im Land geeinigt. "Wir wollen künftig nur dort verbeamten, wo der Staat hoheitliche Aufgaben hat", sagte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Abend im Schweriner Schloss. Das sei der Fall bei Polizei, Justiz, Finanzverwaltung und Lehrkräften.

Grund dafür sei, beim Staat künftig einsparen zu wollen. Eine Verbeamtung bedeute eine Verpflichtung für Jahrzehnte, erklärte Schwesig. Dafür lege das Land schon jetzt Pensionen für die Zukunft zurück. "Und hier können wir Geld sparen", erklärte sie.