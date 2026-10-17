Chartgalerie - Top / Flop Aktien Wochenrückblick Kalenderwoche 42/26
Foto: Scout24 SE
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten bieten wir Ihnen die 5 Top und Flop Aktien der Kalenderwoche 42/26, übersichtlich in einer Chartgalerie dargestellt, an. Es werden jeweils die Top und Flop Aktien folgender Indizes in einer Galerie gezeigt: DAX, TecDAX, US 30, US Tech 100, Eurozone 50, CH 20, AT 20, HK 50.
Die Zusammenstellung steht Ihnen am Samstag, mit den Daten der vergangenen Woche zur Verfügung. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, kumulierten Wertpapier Darstellung!
Anzeige
Präsentiert von
DAXTecDAXUS 30US Tech 100Eurozone 50CH 20AT 20HK 50
Rheinmetall
Performance KW 42/26: +17,91 %
Performance KW 42/26: +17,91 %
DAX Top 1
Scout24
Performance KW 42/26: +12,26 %
Performance KW 42/26: +12,26 %
DAX Top 2
Zalando
Performance KW 42/26: +8,78 %
Performance KW 42/26: +8,78 %
DAX Top 3
Symrise
Performance KW 42/26: +7,81 %
Performance KW 42/26: +7,81 %
DAX Top 4
Fresenius
Performance KW 42/26: +7,69 %
Performance KW 42/26: +7,69 %
DAX Top 5
Commerzbank
Performance KW 42/26: -1,63 %
Performance KW 42/26: -1,63 %
DAX Flop 1
Deutsche Bank
Performance KW 42/26: -3,89 %
Performance KW 42/26: -3,89 %
DAX Flop 2
Hochtief
Performance KW 42/26: -4,60 %
Performance KW 42/26: -4,60 %
DAX Flop 3
Siemens Energy
Performance KW 42/26: -6,76 %
Performance KW 42/26: -6,76 %
DAX Flop 4
DAX Flop 5
OHB
Performance KW 42/26: +23,03 %
Performance KW 42/26: +23,03 %
TecDAX Top 1
Verbio
Performance KW 42/26: +18,39 %
Performance KW 42/26: +18,39 %
TecDAX Top 2
HENSOLDT
Performance KW 42/26: +16,33 %
Performance KW 42/26: +16,33 %
TecDAX Top 3
Nordex
Performance KW 42/26: +14,29 %
Performance KW 42/26: +14,29 %
TecDAX Top 4
Nemetschek
Performance KW 42/26: +10,05 %
Performance KW 42/26: +10,05 %
TecDAX Top 5
TecDAX Flop 1
Elmos Semiconductor
Performance KW 42/26: -13,61 %
Performance KW 42/26: -13,61 %
TecDAX Flop 2
Draegerwerk
Performance KW 42/26: -14,54 %
Performance KW 42/26: -14,54 %
TecDAX Flop 3
SUESS MicroTec
Performance KW 42/26: -15,14 %
Performance KW 42/26: -15,14 %
TecDAX Flop 4
SILTRONIC AG
Performance KW 42/26: -16,98 %
Performance KW 42/26: -16,98 %
TecDAX Flop 5
The Home Depot
Performance KW 42/26: +7,11 %
Performance KW 42/26: +7,11 %
US 30 Top 1
Nike (B)
Performance KW 42/26: +7,00 %
Performance KW 42/26: +7,00 %
US 30 Top 2
Verizon Communications
Performance KW 42/26: +6,97 %
Performance KW 42/26: +6,97 %
US 30 Top 3
Walmart
Performance KW 42/26: +6,46 %
Performance KW 42/26: +6,46 %
US 30 Top 4
Amazon
Performance KW 42/26: -5,19 %
Performance KW 42/26: -5,19 %
US 30 Top 5
NVIDIA
Performance KW 42/26: -6,75 %
Performance KW 42/26: -6,75 %
US 30 Flop 1
Caterpillar
Performance KW 42/26: -8,47 %
Performance KW 42/26: -8,47 %
US 30 Flop 2
Cisco Systems
Performance KW 42/26: -9,40 %
Performance KW 42/26: -9,40 %
US 30 Flop 3
Keurig Dr Pepper
Performance KW 42/26: +8,90 %
Performance KW 42/26: +8,90 %
US Tech 100 Top 1
IDEXX Laboratories
Performance KW 42/26: +8,18 %
Performance KW 42/26: +8,18 %
US Tech 100 Top 2
Coca-Cola Europacific Partners
Performance KW 42/26: +7,75 %
Performance KW 42/26: +7,75 %
US Tech 100 Top 3
Intuit
Performance KW 42/26: +7,22 %
Performance KW 42/26: +7,22 %
US Tech 100 Top 4
Starbucks
Performance KW 42/26: +7,11 %
Performance KW 42/26: +7,11 %
US Tech 100 Top 5
Applied Materials
Performance KW 42/26: -19,27 %
Performance KW 42/26: -19,27 %
US Tech 100 Flop 1
Nebius Group Registered (A)
Performance KW 42/26: -25,66 %
Performance KW 42/26: -25,66 %
US Tech 100 Flop 2
CoreWeave Registered (A)
Performance KW 42/26: -25,72 %
Performance KW 42/26: -25,72 %
US Tech 100 Flop 3
Rocket Lab Corporation
Performance KW 42/26: -25,77 %
Performance KW 42/26: -25,77 %
US Tech 100 Flop 4
Lumentum Holdings
Performance KW 42/26: -26,09 %
Performance KW 42/26: -26,09 %
US Tech 100 Flop 5
Rheinmetall
Performance KW 42/26: +17,91 %
Performance KW 42/26: +17,91 %
Eurozone 50 Top 1
L'Oreal
Performance KW 42/26: +8,45 %
Performance KW 42/26: +8,45 %
Eurozone 50 Top 2
adidas
Performance KW 42/26: +7,68 %
Performance KW 42/26: +7,68 %
Eurozone 50 Top 3
Adyen Parts Sociales
Performance KW 42/26: +7,53 %
Performance KW 42/26: +7,53 %
Eurozone 50 Top 4
BMW
Performance KW 42/26: +7,09 %
Performance KW 42/26: +7,09 %
Eurozone 50 Top 5
Nordea Bank Abp
Performance KW 42/26: -6,41 %
Performance KW 42/26: -6,41 %
Eurozone 50 Flop 1
Siemens Energy
Performance KW 42/26: -6,76 %
Performance KW 42/26: -6,76 %
Eurozone 50 Flop 2
ASML Holding
Performance KW 42/26: -9,11 %
Performance KW 42/26: -9,11 %
Eurozone 50 Flop 3
Nokia
Performance KW 42/26: -11,02 %
Performance KW 42/26: -11,02 %
Eurozone 50 Flop 4
Eurozone 50 Flop 5
Givaudan
Performance KW 42/26: +14,34 %
Performance KW 42/26: +14,34 %
CH 20 Top 1
Sandoz Group
Performance KW 42/26: +10,67 %
Performance KW 42/26: +10,67 %
CH 20 Top 2
Galderma Group
Performance KW 42/26: +7,94 %
Performance KW 42/26: +7,94 %
CH 20 Top 3
Holcim
Performance KW 42/26: +0,98 %
Performance KW 42/26: +0,98 %
CH 20 Top 4
ABB
Performance KW 42/26: -4,23 %
Performance KW 42/26: -4,23 %
CH 20 Top 5
VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe
Performance KW 42/26: +4,80 %
Performance KW 42/26: +4,80 %
AT 20 Top 1
Wienerberger
Performance KW 42/26: +3,62 %
Performance KW 42/26: +3,62 %
AT 20 Top 2
CA-Immobilien-Anlagen
Performance KW 42/26: +2,61 %
Performance KW 42/26: +2,61 %
AT 20 Top 3
PORR
Performance KW 42/26: -2,67 %
Performance KW 42/26: -2,67 %
AT 20 Top 4
AT & S Austria Technologie & Systemtechnik
Performance KW 42/26: -18,79 %
Performance KW 42/26: -18,79 %
AT 20 Top 5
Techtronic Industries
Performance KW 42/26: +12,91 %
Performance KW 42/26: +12,91 %
HK 50 Top 1
Trip Com Group
Performance KW 42/26: +9,31 %
Performance KW 42/26: +9,31 %
HK 50 Top 2
Henderson Land Development
Performance KW 42/26: +8,18 %
Performance KW 42/26: +8,18 %
HK 50 Top 3
Alibaba Group Holding
Performance KW 42/26: +6,86 %
Performance KW 42/26: +6,86 %
HK 50 Top 4
Sinopharm Group (H)
Performance KW 42/26: +6,58 %
Performance KW 42/26: +6,58 %
HK 50 Top 5
Weichai Power (H)
Performance KW 42/26: -10,38 %
Performance KW 42/26: -10,38 %
HK 50 Flop 1
Contemporary Amperex Technology Limited (H)
Performance KW 42/26: -11,16 %
Performance KW 42/26: -11,16 %
HK 50 Flop 2
WuXi Biologics (Cayman)
Performance KW 42/26: -14,05 %
Performance KW 42/26: -14,05 %
HK 50 Flop 3
Lenovo Group
Performance KW 42/26: -14,56 %
Performance KW 42/26: -14,56 %
HK 50 Flop 4
Hua Hong Semiconductor
Performance KW 42/26: -20,99 %
Performance KW 42/26: -20,99 %
HK 50 Flop 5
Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und sichern sich damit bis zu 120 € Prämie!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte