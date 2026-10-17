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    Die Bullen melden sich zurück

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    Vonovia legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig

    Mit einem Plus von 2,0 Prozent sendet Vonovia erste Erholungssignale. Die Community diskutiert, ob Berliner Vergesellschaftungsdebatte für weiteren Rückenwind sorgen kann.

    Die Bullen melden sich zurück - Vonovia legt zu: Diese Entwicklung macht Anleger wieder mutig
    Foto: 1187094003

    Die Vonovia-Aktie hat auf Wochensicht 2,0 Prozent gewonnen. Im wallstreetONLINE-Forum stand jedoch weniger der Kursanstieg als die Berliner Debatte über eine Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände im Mittelpunkt. Die Aussicht auf politische Eingriffe und die in Beiträgen diskutierte Möglichkeit eines gesetzlichen Investitionsschutzes sorgten für kontroverse Wortwechsel. Insgesamt wurden an drei Tagen 97 relevante Beiträge von 25 Nutzern erfasst.

    Vergesellschaftung oder Schutz für Investoren?

    Das wichtigste positive Argument der Community lautet: Werden Eingriffe in das Eigentum verlässlich begrenzt, könnte Vonovia mehr Planungssicherheit erhalten. Mehrere Beiträge greifen Berichte über ein mögliches Bundesgesetz gegen Wohnungsvergesellschaftungen auf. Daraus leiten sie die Hoffnung ab, dass ein politischer Belastungsfaktor für die Aktie entfällt. Ein beschlossenes Gesetz oder ein gesicherter Zeitplan lässt sich daraus allerdings nicht ableiten. Auch Erwartungen, bestimmte Berliner Koalitionskonstellationen könnten unwahrscheinlicher werden, bleiben politische Einschätzungen der Diskutierenden.

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    Nachvollziehbar begründen Gegner einer Vergesellschaftung ihre Haltung vor allem mit dem Wohnungsangebot: Ein Eigentümerwechsel allein schaffe keine zusätzlichen Wohnungen. Wiederholt wird befürchtet, anhaltende Unsicherheit könne private Investitionen bremsen. Hohe Baukosten, Finanzierungskosten und aufwendige Vorgaben gelten diesen Teilnehmern als die entscheidenden Hindernisse für mehr Neubau. Vonovia trauen einige aufgrund ihrer Größe und professionellen Bewirtschaftung eher als kleineren Eigentümern zu, Sanierungen wirtschaftlich umzusetzen. Die dafür angeführten persönlichen Erfahrungen sind jedoch kein belastbarer Nachweis eines konzernweiten Kostenvorteils.

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    Die Gegenposition setzt bei der Bezahlbarkeit des Wohnens an. Befürworter gemeinschaftlicher oder kommunaler Eigentumsmodelle erwarten stabilere Mieten und verweisen auf eigene Erfahrungen mit Genossenschaften. Einige unterscheiden ausdrücklich zwischen Eigentum und Verwaltung: Auch nach einer Vergesellschaftung könnte ein privates Unternehmen nach ihrer Vorstellung die Bestände bewirtschaften. Für Aktionäre bleibt dabei die zentrale Frage offen, welche Bestände betroffen wären und wie eine mögliche Entschädigung ausfiele. Konkrete Folgen für Vonovias Vermögen oder Erträge sind aus den Beiträgen nicht belegbar.

    Die nächste Woche braucht mehr als politische Hoffnung

    Am Markt reichte es trotz des Streits zu einem Wochenplus. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag allerdings nur beim 0,8-Fachen des Wochenschnitts. Eine besonders breite Beteiligung am jüngsten Handel lässt sich daraus nicht ablesen.

    In der kommenden Woche dürften neue Signale zur Berliner Regierungsbildung und zum diskutierten Investitionsschutz die Aufmerksamkeit bündeln. Entscheidend wäre, ob aus politischen Absichten konkrete Regelungsvorschläge werden. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 17,075 Euro den nächsten Widerstand. Auf der Unterseite dient das Wochentief bei 16,24 Euro als Unterstützung. Diese Marken zeigen, ob sich der jüngste Anstieg fortsetzt oder die politische Unsicherheit wieder stärker auf den Kurs durchschlägt.

    Vonovia Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +2,0 %
    Wochenhoch / Wochentief 17,075€ / 16,24€
    KGV (Vorjahr) 5,59
    Marktkapitalisierung 13,98 Mrd.EUR

    Stand: 17.10.2026, 08:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 17,075€ und das Wochentief bei 16,24€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Vonovia

    -1,03 %
    +2,01 %
    -7,26 %
    -20,54 %
    -39,28 %
    -25,49 %
    -65,02 %
    -37,05 %
    -0,45 %
    ISIN:DE000A1ML7J1WKN:A1ML7J
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    Zur Vonovia Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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