Bilger wirbt für höheren Anteil von Biokraftstoff im Sprit
- Bilger wirbt für höhere Biokraftstoffanteile
- Berlin und Paris wollen Verbrenner länger zulassen
- Andere EU-Länder müssen ihre Ladeinfrastruktur ausbauen
AUGSBURG (dpa-AFX) - Nach dem deutsch-französischen Vorstoß gegen das Verbrenner-Aus macht sich Verkehrsminister Steffen Bilger für Sprit mit einem höheren Anteil von Biokraftstoffen stark. "Zurzeit setze ich mich mit meinem französischen Amtskollegen dafür ein, dass wir die Beimischung von Biokraftstoffen erhöhen", sagte der Christdemokrat der "Augsburger Allgemeinen" auf die Frage, wie er dem Klimaschutz stattdessen Rechnung tragen wolle. "Da gäbe es beispielsweise E20 an den Zapfsäulen."
Die Bezeichnungen E5 und E10 geben den maximalen Anteil von Bioethanol am Benzin an. E20 entspräche einer maximalen Beimischquote von 20 Prozent.
Deutschland schon lange für Aufweichen von Verbrenner-Aus
Vertreter der EU-Staaten und des Europaparlaments hatten sich 2022 darauf geeinigt, dass Neuwagen in der EU ab 2035 im Betrieb kein klimaschädliches Kohlenstoffdioxid (CO2) mehr ausstoßen dürfen. Andernfalls drohen Strafzahlungen. Die EU-Kommission hatte im Dezember vorgeschlagen, weiter Autos mit Verbrennungsmotor neu zuzulassen. Darüber beraten derzeit jeweils das Europaparlament und die EU-Staaten. Ohne ihre Zustimmung tritt der Plan nicht in Kraft.
Deutschland und die Autoindustrie hatten sich lange für ein Aufweichen des eigentlich beschlossenen Verbrenner-Aus eingesetzt. Nun haben sich Berlin und Paris auf gemeinsame Vorschläge zur Zukunft von Verbrennermotoren und E-Autos geeinigt. Sie würden dazu führen, dass die Autoindustrie auch nach 2035 neue Verbrenner und Hybridfahrzeuge verkaufen dürfte, ohne dass Strafzahlungen drohen. Die Verständigung könnte eine Mehrheit im Rat der EU-Staaten ermöglichen.
Bilger sieht beim Ladenetz Nachholbedarf in anderen Ländern
Bilger sagte zu dem Vorstoß, in Deutschland sei man mit dem öffentlichen Ladenetz gut aufgestellt. "Aber andere Länder in Europa, für die das Verbrenner-Verbot auch gelten soll, haben noch sehr viel nachzuholen beim Ausbau der Ladeinfrastruktur. Und auch deswegen gibt es in Europa zurzeit viel Bereitschaft, das Verbrenner-Aus zu korrigieren." Bilger betonte, er selbst habe die Entscheidung immer für einen Fehler gehalten./rbo/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Verbio Aktie
Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,15 % und einem Kurs von 29,36 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Verbio Aktie um +16,42 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,42 %.
Die Marktkapitalisierung von Verbio bezifferte sich zuletzt auf 1,87 Mrd..
Verbio zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +22,62 %/+43,05 % bedeutet.
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Verbio eingestellt.
bei steigenden Umsätzen (allein 155.437 Stück in der SA)……..bockstark!!!
Die Verbio-Aktie steckt seit über vier Monaten in einem Abwärtskanal fest, fand vor wenigen Tagen allerdings einen Boden beim Support von 25 €. Der heutige Tag könnte der Tag der Befreiung aus diesem Trend sein. Sollte nun auch noch der Sprung über die Marke von 30 € gelingen, wäre der Abwärtstrend endgültig gebrochen.
Das spricht für ein Investment
Erst vor wenigen Tagen habe ich die Verbio-Aktie zum Kauf empfohlen und ich stehe weiterhin zu meiner optimistischen Einschätzung. Mit einem Forward-KGV von 15 ist die Aktie für ein Unternehmen, das im laufenden Jahr mit einer Steigerung des operativen Gewinns um knapp 20% rechnet, nicht zu hoch bewertet.
Ich teile die Einschätzung von Jefferies, dass Verbio sich in den kommenden Quartalen noch stärker auf die Steigerung seines Gewinns und Cashflows fokussieren kann. Die Voraussetzungen für Gewinn- und Cashflow-Steigerungen sind gut. Die Produktionsmenge in Nordamerika steigt, das THG-Quotengeschäft könnte einen weiteren Beitrag liefern und ebenso die neue Ethenolyseanlage in Bitterfeld.
VERBIO Vereinigte Bioenergie Aktie: Jefferies stuft auf „Buy“ hoch und erhöht Kursziel auf 42 Euro