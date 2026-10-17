Borussia Dortmund kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Die kritischeren Stimmen bemängeln wiederholt, dass die Mannschaft nur phasenweise engagiert auftrete und offensiv zu wenig entwickle. Als Begründung führen sie mehrere aus ihrer Sicht wenig überzeugende Auftritte an: Selbst positive Ergebnisse hätten spielerische Schwächen verdeckt. Hinzu kommt der Vorwurf, junge Spieler erhielten zu wenige Chancen. Daraus leiten diese Teilnehmer Zweifel an einer langfristigen Trainerbindung ab. Die im Forum genannten Vertragsdetails und Leistungsstatistiken sind allerdings nicht durch die bereitgestellten geprüften Informationen bestätigt.

Die Borussia-Dortmund-Aktie verlor auf Wochensicht 1,0 Prozent – im Forum von wallstreetONLINE fiel die Auseinandersetzung deutlich heftiger aus als die Kursbewegung. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die von der Community diskutierte längere Bindung an Trainer Niko Kovac sportliche Stabilität verspricht oder den Verein auf einen wenig überzeugenden Spielstil festlegt. 93 relevante Beiträge von 14 Nutzern an fünf Tagen zeigen, wie intensiv um die Perspektiven des Fußballunternehmens gerungen wurde.

Die Gegenseite trennt stärker zwischen Spielqualität und Ergebnissen. Nach ihrer Einschätzung hat Kovac die Mannschaft sportlich stabilisiert und erfolgreicher gemacht. Ein Trainerwechsel könne diesen Fortschritt gefährden, ohne besseren Fußball zu garantieren. Eine kurze Vertragsverlängerung wäre aus dieser Sicht zudem kaum ein glaubwürdiger Vertrauensbeweis. Bemerkenswert ist: Auch die Verteidiger des Trainers bestreiten die schwachen Auftritte nicht grundsätzlich. Der Streit dreht sich vor allem darum, wie schwer diese gegenüber den von ihnen angeführten Ergebnissen wiegen.

Substanzhoffnung trifft auf Bewertungsfragen

Auf der positiven Seite steht außerdem die Hoffnung, dass der Kurs die wirtschaftliche Substanz des BVB unterschätze. Ein Teilnehmer verweist auf einen aus seiner Sicht inflationsbereinigt historisch niedrigen Aktienkurs sowie auf Schuldenabbau und gestiegene Immobilien- und Kaderwerte. Diese Angaben bleiben unbestätigte Einschätzungen. Der nachvollziehbare Kern der Überlegung: Falls sich höhere Vermögenswerte auch in nachhaltig besseren Erträgen niederschlagen, könnte daraus eine stärkere Bewertungsbasis entstehen.

Dem halten andere entgegen, dass langfristige Kursvergleiche eine veränderte Aktienzahl berücksichtigen müssten. Eine größere wirtschaftliche Substanz bedeute nicht automatisch einen entsprechend höheren Wert je Aktie. Auch die geprüften Kennzahlen sprechen gegen eine vorschnelle Gleichsetzung von niedrigem Kurs und günstiger Bewertung: Bei 340,02 Millionen Euro Marktkapitalisierung liegt das KGV auf Basis des Vorjahres bei 65,50. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage betrug nur das 0,3-Fache des Wochenschnitts; ein breiter Kaufimpuls lässt sich daraus nicht ableiten.

Für die kommende Woche stehen damit sportliche Überzeugungsarbeit und die enge Handelsspanne im Fokus. Die Community erwartet insbesondere beim angesprochenen Spiel gegen Union Berlin eine Reaktion; ein bestätigter Spieltermin liegt in den geprüften Angaben nicht vor. Am Aktienmarkt bildet das Wochentief bei 3,02 Euro die nächste Unterstützung, das Wochenhoch bei 3,12 Euro den Widerstand. Ob eine dieser Marken bei wieder höherem Umsatz überwunden wird, dürfte für die Einordnung der nächsten Kursbewegung entscheidend sein.

Borussia Dortmund Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,0 % Wochenhoch / Wochentief 3,12€ / 3,02€ KGV (Vorjahr) 65,50 Marktkapitalisierung 340,02 Mio.EUR

Stand: 17.10.2026, 09:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,12€ und das Wochentief bei 3,02€ die zunächst wichtigsten Marken.