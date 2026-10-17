🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    57 Aufrufe 57 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 17.10.1973 lösten Förderkürzungen der führenden OPEC-Mitglieder die erste Ölkrise aus - und Marc Rich ergriff seine Chance, das Kartell zu brechen und die Herrschaft der "Seven Sisters" zu beenden

    Am 17.10.1973 begann eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und insbesondere die arabischen Förderstaaten machten deutlich, dass Erdöl weit mehr war als ein Rohstoff für Raffinerien, Tankstellen und Heizungen. Öl war ein geopolitisches Machtinstrument. Wer über seine Förderung und Lieferung bestimmen konnte, besaß einen Hebel, mit dem sich die größten Industrienationen der Welt unter erheblichen Druck setzen ließen.

    Die erste Ölkrise erschütterte das Selbstverständnis des Westens, legte die Verwundbarkeit seiner Volkswirtschaften offen und veränderte den internationalen Rohstoffhandel grundlegend. Während Autofahrer in den USA und Europa plötzlich vor geschlossenen Tankstellen standen, Unternehmen ihre Produktion drosselten und Regierungen fieberhaft nach Auswegen suchten, entstand im internationalen Ölgeschäft eine neue Generation von Händlern. Einer ihrer bekanntesten Vertreter war Marc Rich. Er erkannte früh, dass sich in einem Markt, der von politischen Entscheidungen, Versorgungsengpässen und extremen Preisschwankungen geprägt war, enorme Gewinne erzielen ließen. Und der dabei überhaupt erst den globalen Handelsmarkt für Öl schuf, wie er uns heute selbstverständlich erscheint...

    - Hier den Artikel weiterlesen




    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    Kissigs Börsengeschichte(n): Am 17.10.1973 lösten Förderkürzungen der führenden OPEC-Mitglieder die erste Ölkrise aus - und Marc Rich ergriff seine Chance, das Kartell zu brechen und die Herrschaft der "Seven Sisters" zu beenden Am 17.10.1973 begann eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und insbesondere die arabischen Förderstaaten machten deutlich, dass Erdöl weit mehr war als ein Rohstoff für Raffinerien, Tankstellen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     