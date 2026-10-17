Kissigs Börsengeschichte(n): Am 17.10.1973 lösten Förderkürzungen der führenden OPEC-Mitglieder die erste Ölkrise aus - und Marc Rich ergriff seine Chance, das Kartell zu brechen und die Herrschaft der "Seven Sisters" zu beenden

Am 17.10.1973 begann eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und insbesondere die arabischen Förderstaaten machten deutlich, dass Erdöl weit mehr war als ein Rohstoff für Raffinerien, Tankstellen …



