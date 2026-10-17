Kissigs Börsengeschichte(n): Am 17.10.1973 lösten Förderkürzungen der führenden OPEC-Mitglieder die erste Ölkrise aus - und Marc Rich ergriff seine Chance, das Kartell zu brechen und die Herrschaft der "Seven Sisters" zu beenden
Am 17.10.1973 begann eine Zeitenwende für die Weltwirtschaft. Die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und insbesondere die arabischen Förderstaaten machten deutlich, dass Erdöl weit mehr war als ein Rohstoff für Raffinerien, Tankstellen und Heizungen. Öl war ein geopolitisches Machtinstrument. Wer über seine Förderung und Lieferung bestimmen konnte, besaß einen Hebel, mit dem sich die größten Industrienationen der Welt unter erheblichen Druck setzen ließen.
Die erste Ölkrise erschütterte das Selbstverständnis des Westens, legte die Verwundbarkeit seiner Volkswirtschaften offen und veränderte den internationalen Rohstoffhandel grundlegend. Während Autofahrer in den USA und Europa plötzlich vor geschlossenen Tankstellen standen, Unternehmen ihre Produktion drosselten und Regierungen fieberhaft nach Auswegen suchten, entstand im internationalen Ölgeschäft eine neue Generation von Händlern. Einer ihrer bekanntesten Vertreter war Marc Rich. Er erkannte früh, dass sich in einem Markt, der von politischen Entscheidungen, Versorgungsengpässen und extremen Preisschwankungen geprägt war, enorme Gewinne erzielen ließen. Und der dabei überhaupt erst den globalen Handelsmarkt für Öl schuf, wie er uns heute selbstverständlich erscheint...
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