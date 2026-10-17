Chevron-Aktie auf Dreijahreshoch: Rally erhöht Rückschlagrisiko

Am 16. Oktober 2026 schloss Chevron bei 200,20 und erreichte damit den höchsten Schlusskurs des Dreijahreszeitraums. Gegenüber dem Tief beträgt das Plus rund 68,4 Prozent. Auch das Septemberhoch bei 188,48 ist inzwischen überwunden. Der jüngste Anstieg bestätigt somit den Aufwärtstrend; zugleich zeigt der Rückgang von 199,18 auf 195,66 vor dem jüngsten Hoch, dass kurzfristige Rückschläge dazugehören.

Die Chevron-Aktie hat über drei Jahre eine wechselhafte Entwicklung durchlaufen. Von 158,46 im Oktober 2023 ging es zunächst abwärts. Nach zwischenzeitlichen Erholungen markierte der Titel am 16. April 2025 bei 118,90 sein Dreijahrestief auf Schlusskursbasis. 2026 gewann die Aufwärtsbewegung deutlich an Fahrt: Auf 183,90 Ende März folgte allerdings ein Rücksetzer bis auf 144,94 Ende Juni. Seither prägen wieder steigende Hochpunkte das Chartbild.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

200-Tage-Linie: Deutlicher Abstand nach oben

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse liegt bei 164,31. Damit notiert die Chevron-Aktie rund 21,8 Prozent über ihrer 200-Tage-Linie. Diese Position unterstreicht das positive langfristige Trendbild. Der beträchtliche Abstand signalisiert allerdings auch eine weit fortgeschrittene Aufwärtsbewegung und erhöht die Anfälligkeit für eine Konsolidierung, ohne allein ein Verkaufssignal darzustellen.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Bei Rücksetzern bietet zunächst der Bereich von 188,48 bis 189,26 eine mögliche Unterstützung: Hier liegen inzwischen überwundene Hochpunkte. Darunter rückt die mehrfach gehandelte Zone um 183 bis 184,60 in den Fokus. Die aktuelle Bestmarke bei 200,20 bildet die nächste Ausbruchshürde. Oberhalb davon lassen sich aus dem bisherigen Kursverlauf keine weiteren Widerstände ableiten.

Die Aktie von Chevron Corporation erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 8,36 %. Über 5 Jahre lag sie bei 16,07 %, über 10 Jahre bei 8,09 %.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Chevron Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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