Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

Global Ship Lease Registered (A) gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +6,07 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +12,70 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 4,25 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in Global Ship Lease Registered (A) investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +68,62 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Global Ship Lease Registered (A) verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +6,07 % Dividendenrendite bietet Global Ship Lease Registered (A) ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +12,70 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Global Ship Lease Registered (A) für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +6,07 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 4,25. Global Ship Lease Registered (A) weist eine Marktkapitalisierung von 1,32 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +6,07 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Global Ship Lease Registered (A) ist ein führendes Containerschiff-Leasingunternehmen, das langfristige Charterverträge mit großen Reedereien eingeht. Es bietet Leasingdienste für Containerschiffe an und ist in der Schifffahrtsbranche gut positioniert. Wichtige Konkurrenten sind Danaos Corporation und Costamare Inc. GSLs Alleinstellungsmerkmale sind eine starke Kundenbasis und strategische Flottenzusammensetzung.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Global Ship Lease Registered (A) konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +12,70 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Global Ship Lease Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Global Ship Lease Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -1,87 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +6,07 %, eine Investition von etwa 16.475€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 2,50 +17,65 % +6,07 % 2025 2,125 +28,79 % +7,69 % 2024 1,650000 +10,00 % +6,91 % 2023 1,50 +9,09 % +7,94 % 2022 1,375 0,00 % +6,80 %

Warum Global Ship Lease Registered (A) für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +6,07 %

Stetiges Dividendenwachstum: +12,70 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 4,25

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 16.475 € 3.000 € 49.424 € 6.000 € 98.847 € 12.000 € 197.694 €

Global Ship Lease Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,81 % 1 Monat -6,70 % 3 Monate +0,88 % 1 Jahr +48,59 %

Informationen zur Global Ship Lease Registered (A) Aktie

Es gibt 36 Mio. Global Ship Lease Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,32 Mrd. € wert.

Global Ship Lease Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Global Ship Lease Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Global Ship Lease Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.