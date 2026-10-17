17,9 Prozent Plus: Darum kennt die Rheinmetall-Aktie gerade kein Halten

Das wichtigste Argument der optimistischen Seite ist die verbesserte charttechnische Ausgangslage. Mehrere Beiträge interpretieren den Anstieg über 1.000 Euro und kurzfristige Abwärtstrendlinien als mögliche Bodenbildung. Steigende Kurse könnten weitere Käufer anziehen und die Erholung verstärken, lautet die Überlegung. Einzelne Chartanalysen erkennen zudem eine möglicherweise bullische Kerzenfolge, betonen allerdings selbst deren ungewöhnliche Ausprägung. Ein eindeutiges Kaufsignal lässt sich daraus auch nach diesen Einschätzungen nicht ableiten.

Mit einem Wochenplus von 17,9 Prozent hat die Rheinmetall-Aktie eine intensive Debatte im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Zwischen dem Wochentief bei 935,00 Euro und dem Hoch bei 1.096,20 Euro stand vor allem eine Frage im Mittelpunkt: Beginnt eine nachhaltige Trendwende oder bleibt der Kurssprung eine technische Gegenbewegung? 82 relevante Beiträge von 26 Nutzern an fünf Tagen zeigen, wie umstritten die Belastbarkeit der Rally ist.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die Gegenposition unterscheidet vor allem zwischen Tages- und Wochenchart. Während kurzfristig bereits ein Trendbruch gesehen wird, sei dieser auf Wochenbasis noch nicht ausreichend bestätigt. Dort verweisen Beiträge auf weiter fallende gleitende Durchschnitte und hartnäckige Abwärtstrendlinien. Der gemeinsame Nenner dieser differenzierteren Analysen: Die kräftige Wochenkerze allein belegt noch keinen dauerhaften Richtungswechsel.

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Auch die Handelsaktivität wird kontrovers bewertet. Das geprüfte relative Volumen der letzten Handelstage lag beim 1,9-Fachen des Wochenschnitts und unterstreicht das erhöhte Interesse. Skeptische Beiträge fragen jedoch, ob sich die Käufe über mehrere Sitzungen fortsetzen. Einzelne Momentaufnahmen zum Tagesumsatz sind dabei weniger aussagekräftig als die weitere Entwicklung. Hinzu kommen Warnungen vor einer kurzfristigen Überhitzung anhand von RSI und Stochastik. Die im Forum genannten Indikatorstände sind allerdings keine geprüften Kursdaten.

Für eine Neubewertung fehlen noch Belege

Jenseits der Charttechnik vermuten mehrere Teilnehmer eine Rückkehr von Kapital in europäische Rüstungsaktien, teilweise zulasten von KI-Werten. Das wäre ein möglicher Rückenwind, bleibt aber eine Deutung der Community. Auch der verlinkte Bericht über zusätzliche Munitionskapazitäten in Albacete wird als positives operatives Signal eingebracht; seine Angaben sind hier nicht unabhängig bestätigt. Den Erwartungen steht eine anspruchsvolle Bewertungsbasis gegenüber: Das geprüfte KGV auf Vorjahresbasis beträgt 104,62 bei einer Marktkapitalisierung von 50,03 Milliarden Euro. Damit gewinnt die Frage an Gewicht, welche Ergebnisentwicklung den Kursanstieg tragen kann.

In der kommenden Woche richtet sich der Blick auf das Wochenhoch bei 1.096,20 Euro als Widerstand. Ein nachhaltiges Überschreiten mit anhaltend hoher Handelsaktivität würde die Trendwende-These stützen. Bei nachlassender Dynamik bleibt die im Forum diskutierte Rückkehr zur 1.000-Euro-Marke ein mögliches Szenario; die bestätigte Unterstützung liegt am Wochentief von 935,00 Euro. Entscheidend wird zudem, ob neue belastbare Unternehmensnachrichten die bislang vor allem technisch begründete Zuversicht untermauern.

Rheinmetall Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance +17,9 % Wochenhoch / Wochentief 1.096,20€ / 935,00€ KGV (Vorjahr) 104,62 Marktkapitalisierung 50,03 Mrd.EUR

Stand: 17.10.2026, 11:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 1.096,20€ und das Wochentief bei 935,00€ die zunächst wichtigsten Marken.