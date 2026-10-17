Silver Pony kündigt strategische Privatplatzierung von Einheiten im Wert von bis zu 1.000.000 $ unter Beteiligung des namhaften Investors Doug Casey an

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Vancouver, British Columbia / 16. Oktober 2026 / IRW-Press / Silver Pony Resources Corp. (CSE: PONY) (FWB: BJ40) (OTCID: PONIF) (vormals Carlyle Commodities Corp.) („Silver Pony“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht über einen Broker vermittelte Privatplatzierung (die „Privatplatzierung“) von bis zu 5.882.352 Einheiten (jeweils eine „Einheit“) zu einem Preis von 0,17 $ pro Einheit durchzuführen, um einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.000.000 $ zu erzielen.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem übertragbaren Stammaktienkaufwarrant (ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten ab dem Ausgabedatum eine Aktie zu einem Preis von 0,30 $ pro Aktie zu erwerben.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum. Das Unternehmen kann für einen Teil des Bruttoerlöses aus der Privatplatzierung eine Vermittlungsprovision zahlen. Die Privatplatzierung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung sowie der Zustimmung der Canadian Securities Exchange („CSE“).

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung für die Weiterentwicklung seines Projekts Silver Pony sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Keines der im Zusammenhang mit der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere wird gemäß dem United States Securities Act of 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert, und solche Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen vorliegt. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.