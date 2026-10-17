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    Im Forum steigt die Euphorie

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    12,8 Prozent Plus: Darum kennt die Newron Pharmaceuticals-Aktie gerade kein Halten

    Die Newron Pharmaceuticals-Aktie gewann in dieser Woche 12,8 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Euphorie – doch bei Bewertung, Kurstreibern und weiterem Potenzial gehen die Meinungen auseinander.

    Im Forum steigt die Euphorie - 12,8 Prozent Plus: Darum kennt die Newron Pharmaceuticals-Aktie gerade kein Halten
    Foto: Newron Pharmaceuticals SpA

    Newron Pharmaceuticals hat mit einem Wochenplus von 12,8 Prozent eine lebhafte Debatte im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. In 90 relevanten Beiträgen von 35 Nutzern stand vor allem die Zukunft des Wirkstoffkandidaten Evenamide im Mittelpunkt. Die Kurserholung nährt Hoffnungen auf Fortschritte im Studienprogramm. Zugleich bleiben Sicherheitsfragen und die Aussagekraft der bislang diskutierten Daten umstritten. Zwischen dem Wochentief bei 7,94 Euro und dem Hoch bei 9,22 Euro lag eine beträchtliche Handelsspanne.

    Evenamide: Studienfortschritt oder trügerische Zuversicht?

    Das greifbarste positive Argument der Community ist die Erwartung einer Nachricht zum Abschluss der Patientenaufnahme für ENIGMA-TRS 1. Einzelne Teilnehmer halten eine Mitteilung bereits Anfang der kommenden Woche für möglich. Ein bestätigter Termin liegt dafür in den bereitgestellten Informationen jedoch nicht vor. Die Hoffnung richtet sich damit zunächst auf einen operativen Meilenstein, nicht auf einen unmittelbar bevorstehenden Wirksamkeitsnachweis.

    Mehrfach widersprechen Teilnehmer der Vorstellung, aus Kursbewegungen ließen sich bereits kommende Studienergebnisse herauslesen. Sie verweisen auf die nach ihrer Darstellung doppelte Verblindung und die erst später vorgesehene Entblindung. Das ist ein wichtiges Gegenargument zu Spekulationen über vermeintliches Vorwissen: Ein steigender Kurs liefert für sich genommen keinen Beleg für positive Daten. Auch der im Forum genannte Ergebnistermin im ersten Quartal 2027 bleibt hier eine Angabe der Community.

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    Auf der kritischen Seite stehen Sicherheitsfragen rund um diskutierte Todesfälle. In einem Beitrag werden sowohl absolute Häufigkeiten als auch nach Behandlungsdauer berechnete Sterberaten gegenübergestellt. Daraus ergibt sich der Einwand, dass unterschiedlich lange Beobachtungszeiten einen einfachen Vergleich verzerren könnten. Die konkreten Zahlen stammen allerdings aus einer ausdrücklich angezweifelten KI-Auskunft innerhalb des Forums und sind nicht unabhängig bestätigt. Sie erlauben daher weder Entwarnung noch einen belastbaren Nachweis zusätzlicher Risiken.

    Weniger Gewicht verdient die Hoffnung auf einen Short Squeeze. Hinweise auf knappe Leihaktien und die angebliche Suche großer Banken nach Beständen bleiben unbestätigt. Zudem erreichte das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage nur das 0,6-Fache des Wochenschnitts. Eine breite Belebung des Handels lässt sich daraus nicht ablesen. Pauschale Untergangsszenarien sind umgekehrt ebenso wenig begründet wie weitreichende Wertversprechen aus vermeintlichen Patentvorteilen.

    Nächste Woche zählen Meldungen und die Handelsspanne

    Im Fokus steht nun, ob Newron tatsächlich einen Fortschritt bei der Patientenaufnahme meldet oder offene Sicherheitsfragen näher einordnet. Ein fester Veröffentlichungstermin ist nicht bestätigt. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 9,22 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 7,94 Euro die Unterstützung. Entscheidend wird sein, ob neue belastbare Informationen die Erholung untermauern und dabei auch das Handelsvolumen anzieht.

    Newron Pharmaceuticals Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +12,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 9,22€ / 7,94€
    KGV (Vorjahr) -39,92
    Marktkapitalisierung 169,48 Mio.EUR

    Stand: 17.10.2026, 12:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 9,22€ und das Wochentief bei 7,94€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Newron Pharmaceuticals

    -0,68 %
    +12,82 %
    -23,14 %
    -29,60 %
    -37,94 %
    +54,39 %
    +369,58 %
    -42,71 %
    ISIN:IT0004147952WKN:A0LF18
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