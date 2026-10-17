Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger

QBE Insurance Group gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,09 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +31,71 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,52 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Wer vor fünf Jahren in QBE Insurance Group investiert hat, konnte, auf Kursebene, eine Gesamtrendite von +110,67 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. QBE Insurance Group verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +5,09 % Dividendenrendite bietet QBE Insurance Group ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +31,71 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen QBE Insurance Group für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,09 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,52. QBE Insurance Group weist eine Marktkapitalisierung von 23,61 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,09 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

QBE Insurance Group ist ein globaler Schaden-/Unfallversicherer mit Fokus auf Gewerbe- und Industrieversicherungen (Property, Liability, Specialty, Rückversicherung). Starke Präsenz in Australien, Europa und Nordamerika. Wettbewerber: Allianz, AXA, Zurich, Chubb. USP: breite geografische Diversifikation, Underwriting-Expertise in Nischen- und Spezialrisiken, starker Rückversicherungsfokus.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. QBE Insurance Group konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +31,71 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

QBE Insurance Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 17.10.2026

Mit einer Performance von -1,86 % musste die QBE Insurance Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Beispielrechnung für 3.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,09 %, eine Investition von etwa 58.940€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 1,110000 +18,09 % +5,09 % 2025 0,940000 +30,56 % +4,37 % 2024 0,720000 +63,64 % +4,28 % 2023 0,440000 +57,14 % +2,91 % 2022 0,280000 0,00 % +2,52 %

Warum QBE Insurance Group für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +5,09 %

Stetiges Dividendenwachstum: +31,71 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,52

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 19.647 € 3.000 € 58.940 € 6.000 € 117.879 € 12.000 € 235.757 €

QBE Insurance Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,28 % 1 Monat +10,49 % 3 Monate +3,95 % 1 Jahr +35,04 %

Informationen zur QBE Insurance Group Aktie

Es gibt 1 Mrd. QBE Insurance Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,61 Mrd. € wert.

QBE Insurance Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die QBE Insurance Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur QBE Insurance Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.