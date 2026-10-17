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    Anleger fürchten weitere Verluste

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    Absturz bei Viromed Medical: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

    Nach einem Wochenverlust von 12,1 Prozent steht Viromed Medical massiv unter Druck. Die Community diskutiert über die Ursachen, mögliche Belastungen und die Frage, wo der Kurs Halt finden könnte.

    Anleger fürchten weitere Verluste - Absturz bei Viromed Medical: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Ein Wochenverlust von 12,1 Prozent und die Debatte über den wirtschaftlichen Wert von PulmoPlas haben die Viromed Medical-Aktie bei wallstreetONLINE in den Mittelpunkt gerückt. 95 relevante Beiträge von 21 Nutzern an sechs Tagen zeigen die intensive Auseinandersetzung. Im Kern geht es darum, ob die von der Community erhofften Forschungsfortschritte die Unsicherheit über Zulassung, Finanzierung und künftige Umsätze aufwiegen.

    Forschungsvorsprung oder zu viel Vorschussvertrauen?

    Die optimistische Seite verweist vor allem auf den aus ihrer Sicht fortgeschrittenen Forschungsstand der Kaltplasma-Anwendung gegen Lungeninfektionen. Befürworter führen Untersuchungen an menschlichen Zellmodellen und isolierten, beatmeten Schweinelungen an. Ihr Argument: Solche Versuchsreihen könnten die Wirkung gegen Erreger und die Verträglichkeit für das Gewebe aussagekräftiger untersuchen als einfache Labortests. Daraus leiten sie einen mehrjährigen Entwicklungsvorsprung ab. Dieser bleibt jedoch eine Einschätzung der Community, kein gesicherter Wettbewerbsvorteil.

    Besondere Hoffnungen gelten einer erwarteten wissenschaftlichen Veröffentlichung. Optimistische Teilnehmer sehen darin einen möglichen Schritt zu größerer fachlicher Anerkennung und einer besseren Bewertbarkeit von PulmoPlas. Auch berichtete klinische Einzelfallanwendungen werden positiv gewertet. Selbst in ausführlichen zustimmenden Beiträgen wird allerdings eingeräumt, dass erst die vollständigen Studiendaten eine belastbare Einordnung erlauben.

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    Genau dort setzen die Kritiker an: Ein aufwendiges Forschungsprogramm belege noch keinen wirtschaftlich nutzbaren Vorsprung. Sie verweisen auf konkurrierende Ansätze, aus ihrer Sicht verschobene Zeitpläne und offene Fragen zu klinischen Nachweisen und Zulassungen. Wiederholt wird bezweifelt, dass die im Forum diskutierten Umsatzambitionen erreichbar sind. Die Gegenposition bestreitet dabei nicht zwingend das medizinische Potenzial, sondern dessen kurzfristige Übersetzung in Geschäftserfolg.

    Finanzierung und Aktienverkauf im Blick

    Daneben fordert die skeptische Seite mehr Klarheit über Liquidität, Lieferantenverbindlichkeiten und die Finanzierung des diskutierten Relyon-Kaufs. Die dazu genannten Bilanzzahlen und Schlussfolgerungen sind Angaben beziehungsweise Bewertungen aus dem Forum. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 120,67 unterstreicht zugleich, wie wichtig die künftige Gewinnentwicklung für die Bewertung ist.

    Zusätzlichen Gesprächsstoff lieferte die am 16. Oktober veröffentlichte Verkaufsmeldung zu Heike Perbandt. Einige Teilnehmer interpretieren die von ihnen angeführten Transaktionskonditionen positiv und hoffen auf nachlassenden Verkaufsdruck. Ein solcher Entlastungseffekt ist bislang jedoch eine Erwartung.

    Nächste Woche zählen Belege und Kursmarken

    In der kommenden Woche steht im Blick, ob neue Angaben zu Studiendaten, Zulassungsschritten oder Finanzierung die Diskussion konkretisieren. Ein bestätigter Veröffentlichungstermin liegt nicht vor. Kursseitig bilden das Wochentief bei 4,72 Euro die Unterstützung und das Wochenhoch bei 5,45 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,2-Fache des Wochenschnitts erreichende Handelsvolumen macht zudem die Frage wichtig, ob eine mögliche Stabilisierung von mehr Umsatz begleitet wird.

    Viromed Medical Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -12,1 %
    Wochenhoch / Wochentief 5,45€ / 4,72€
    KGV (Vorjahr) 120,67

    Stand: 17.10.2026, 13:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 5,45€ und das Wochentief bei 4,72€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Viromed Medical

    +0,83 %
    -12,07 %
    -9,63 %
    -35,79 %
    +36,31 %
    +388,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN
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