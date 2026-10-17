Kissigs Wochenrückblick 42/2026: Die Kurstreiber in meinem Depot waren Rocket Lab, 2G Energy, Almonty, Comfort Systems und Quanta Services. Allesamt zweistellig im Minus und damit im Korrekturmodus. Doch Vincorion, Verisk und Costco halten dagegen...

Die Top-Werte meines Investmentdepots veröffentliche ich jeweils zum Quartalsende in meinen Investor-Updates und meine Beobachtungsliste aktualisiere ich wöchentlich. Ergänzend gebe ich heute eine kurze Übersicht zu den Werten, die in der letzten …



