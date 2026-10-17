Merz warnt SPD und Grüne vor Gesprächen mit der Linken

BONN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat SPD und Grüne eindringlich vor einer Zusammenarbeit mit der Linken in Berlin gewarnt. "Wer die politische Mitte stärken will, darf mit Linksradikalen keine Gespräche führen", rief Merz unter dem Applaus der Delegierten beim Deutschlandtag der Jungen Union in Bonn. "Hört auf damit, diesen Weg zu gehen."

Die Union werde gegen die Linke kämpfen, sagte der CDU-Chef. "Wir stehen gegen jeden auf, der das Existenzrecht Israels infrage stellt", sagte Merz. Antisemitismus habe in Deutschland keinen Platz.