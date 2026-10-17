Linksalternative in Spanien gehen zerstritten in Neuwahl

MADRID (dpa-AFX) - Gut sechs Wochen vor der vorgezogenen Parlamentswahl am 29. November in Spanien ist es den Parteien links der regierenden Sozialisten nicht gelungen, sich auf eine gemeinsame landesweite Liste zu einigen. Die wichtigsten Kräfte des linksalternativen Lagers treten daher in den meisten Wahlkreisen getrennt an, wie spanische Medien übereinstimmend nach dem Ablauf der Frist für die Registrierung der Wahllisten am Freitag um Mitternacht berichteten.

Das könnte nach dem spanischen Wahlrecht Stimmen und Mandate kosten und die Chancen eines Regierungswechsels zugunsten der konservativen Volkspartei PP und der rechtspopulistischen Vox erhöhen. Bei der vergangenen Wahl 2023 traten die linksalternativen Kräfte noch gemeinsam unter dem Dach von Sumar an und erzielten 12,3 Prozent der Stimmen. Mit ihren 31 Abgeordneten sicherten sie die Wiederwahl von Pedro Sánchez (PSOE) zum Regierungschef.