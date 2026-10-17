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    Merz attackiert Schwesig

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    'Herabsetzung' nicht akzeptabel

    Für Sie zusammengefasst
    • Merz weist Schwesigs Kritik am Umgang mit Bas zurück
    • Er lehnt Herabsetzungen durch den Koalitionspartner ab
    • Bas trat nach persönlichen Angriffen und einem Todesfall zurück
    Merz attackiert Schwesig - 'Herabsetzung' nicht akzeptabel
    Foto: Siarhei - 356130783

    BONN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die scharfe Kritik der SPD-Politikerin Manuela Schwesig am Umgang der Union mit der zurückgetretenen Arbeitsministerin Bärbel Bas mit deutlichen Worten zurückgewiesen. "Meinungsverschiedenheiten in der Sache, ja. Diskussionen, ja, wenn es unbedingt sein muss. Aber diese Herabsetzung akzeptieren wir nicht" sagte er auf dem Deutschlandtag der Jungen Union zu dem Vorwurf von Schwesig, die Union habe sich Bas gegenüber "unmenschlich" verhalten.

    Merz betonte, dass man sich nicht alles vom Koalitionspartner gefallen lasse. "Ich werde alles tun, um das Land um Erfolg zu führen. Alles tun heißt aber nicht, alles zu akzeptieren", sagte er. Dazu gehöre auch, dem Koalitionspartner entgegenzutreten, "wenn er ohne jeden erkennbaren Grund unsere Politik und unser Miteinander als unmenschlich bezeichnet".

    Bas war nach dem Tod ihrer Stieftochter zurückgetreten und hatte sich über persönliche Angriffe auch aus den Reihen des Koalitionspartners beklagt. Neben Schwesig äußerte sich auch SPD-Chef Lars Klingbeil. Er bezeichnete das Verhalten der Union als "unanständig"./mfi/DP/zb






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