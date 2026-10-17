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    Die Nervosität steigt

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    Siemens Energy verliert 6,4 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden

    Die Siemens Energy-Aktie verlor in dieser Woche 6,4 Prozent. Während einige Anleger bereits eine Einstiegschance sehen, warnen andere vor Unsicherheit über Tempo und Kosten der Energiewende und weiterem Abwärtsdruck.

    Die Nervosität steigt - Siemens Energy verliert 6,4 Prozent: Anleger suchen jetzt den Boden
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Ein Wochenverlust von 6,4 Prozent und eine Handelsspanne zwischen 124,40 und 148,36 Euro haben die Siemens Energy-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum intensiven Diskussionsthema gemacht. Im Mittelpunkt stand die Frage, wie verlässlich die Energiewende und der steigende Strombedarf das langfristige Geschäft tragen können. Besonders kontrovers diskutierte die Community, welche Rolle erneuerbare Energien und Kernkraft dabei spielen. Die erfasste Wochenaktivität umfasste 86 relevante Beiträge von 19 Nutzern an vier Tagen.

    Netzausbau als Chance – wie stark ist die Kernkraft?

    Das greifbarste positive Argument der optimistischen Stimmen ist der erwartete Erneuerungsbedarf der Stromnetze. Dahinter steht die Überlegung, dass eine stärker elektrifizierte Wirtschaft leistungsfähige und verlässliche Infrastruktur benötigt. Ein Beitrag verbindet dies mit der Erwartung, dass sensible Netzausrüstung bevorzugt von politisch vertrauenswürdigen Lieferanten bezogen werde. Daraus leitet sich eine Chance für Siemens Energy ab; konkrete Aufträge oder zusätzliche Erträge sind damit allerdings nicht belegt.

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    Mehrfach verteidigten Teilnehmer den Ausbau erneuerbarer Energien als langfristigen Wachstumspfad. Sie verwiesen auf aus ihrer Sicht sinkende Kosten und zunehmende Speichermöglichkeiten. Diese Argumentation stützt die Hoffnung, dass der Umbau der Stromversorgung trotz kurzfristiger Kursverluste weiter Investitionen auslöst. Die bereitgestellte Berichterstattung zum Strombedarf von Rechenzentren greift die Frage einer verlässlichen Versorgung ebenfalls auf. Ein bezifferbarer Geschäftseffekt für Siemens Energy lässt sich daraus nicht ableiten.

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    Der wichtigste Gegenpol war die Erwartung einer stärkeren Kernkraftnutzung. Befürworter sehen darin eine Antwort auf wachsenden Strombedarf und bezweifeln, dass der Ausbau erneuerbarer Energien allein genügt. Andere Teilnehmer halten lange Planungs- und Bauzeiten sowie Kostenfragen dagegen. Die im Forum genannten Reaktorzahlen und Aussagen zur Wirtschaftlichkeit sind nicht unabhängig bestätigt. Auch Spekulationen über einen Durchbruch der Kernfusion liefern keinen belastbaren Maßstab für die kurzfristige Geschäftsentwicklung.

    Der Rücksetzer stellt die Zuversicht auf die Probe

    Unmittelbarer als die energiepolitische Debatte wirkten die Kursverluste. Mehrere Beiträge schilderten überraschend starke Rückschläge und aufgezehrte Gewinne. Vermutungen über ausgelöste Stopps bei 130 Euro blieben unbestätigt. Auch hohe Stückumsätze, auf die einzelne Teilnehmer verwiesen, sind durch die geprüften Daten nicht belegt: Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,7-Fachen des Wochenschnitts. Das Vorjahres-KGV von 60,99 zeigt zugleich eine anspruchsvolle Bewertung, ohne allein eine Überbewertung zu beweisen.

    In der kommenden Woche rückt damit zunächst die Unterstützung am Wochentief von 124,40 Euro in den Fokus. Ein Unterschreiten würde die jüngsten Stabilisierungshoffnungen belasten. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch von 148,36 Euro den maßgeblichen Widerstand. Wichtig wird außerdem, ob eine Erholung von höherem Handelsvolumen begleitet wird. Bei der Windenergie bleibt die Debatte über den geplanten Pachtdeckel relevant: Der Waldeigentümerverband AGDW warnt vor Risiken für den Ausbau.

    Siemens Energy Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -6,4 %
    Wochenhoch / Wochentief 148,36€ / 124,40€
    KGV (Vorjahr) 60,99
    Marktkapitalisierung 105,84 Mrd.EUR

    Stand: 17.10.2026, 15:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 148,36€ und das Wochentief bei 124,40€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Siemens Energy

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    -6,42 %
    -0,79 %
    -13,65 %
    +25,87 %
    +1.041,55 %
    +452,21 %
    +516,77 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y
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    Zur Siemens Energy Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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