Stichwahlen für Senat in Tschechien beendet - Auszählung beginnt

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien sind die zweitägigen Stichwahlen um die noch zu vergebenden 22 Mandate im Senat zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen am Samstag um 14.00 Uhr. Nun beginnt die Auszählung. Mit den Ergebnissen wird bis zum Abend gerechnet.

Nach ersten Schätzungen zeichnete sich eine geringe Beteiligung zwischen 20 und 25 Prozent der Berechtigten ab. Größere Zwischenfälle wurden nicht gemeldet. Der Senat, das Oberhaus des Parlaments, kann Gesetzesänderungen verzögern und Verfassungsänderungen verhindern. Alle zwei Jahre wird nur ein Drittel der 81 Sitze im Senat gewählt.