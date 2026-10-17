🎁 Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.   🎁 iPhone Duo gewinnen! → Bei SMARTBROKER+
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Signal- und Stellwerksprobleme bremsen Bahnverkehr im Norden

    Für Sie zusammengefasst
    • Stellwerksprobleme stoppen Fernverkehr nach Kiel
    • Regionalzüge enden teils vor Hamburg oder wenden
    • Bahn will Störung bis zum Vormittag beheben
    Signal- und Stellwerksprobleme bremsen Bahnverkehr im Norden
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG/KIEL (dpa-AFX) - Reisende in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich erneut auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wegen Signal- und Stellwerksproblemen auf der Strecke zwischen Hamburg-Eidelstedt und Pinneberg ist der Zugverkehr nach Norden seit dem frühen Samstagmorgen eingeschränkt. Im Fernverkehr fahren derzeit keine Züge zwischen Hamburg und Kiel, wie ein Bahnsprecher mitteilte.

    Diverse Bahnlinien betroffen

    Betroffen sind nach Angaben der Bahn die ICE-Linie Kiel - Hamburg - Hannover - Frankfurt - Stuttgart sowie die Railjet-Linie Kiel - Hamburg - Berlin - Dresden - Prag. Seit etwa 8.10 Uhr gibt es dort keinen Fernverkehr mehr. Ein Bahnsprecher sagte, Grund sei ein technisches Problem an einem Stellwerk. Das Personal vor Ort arbeite unter Hochdruck an der Behebung.

    Auch der Regionalverkehr ist aufgrund einer Signalstörung zwischen Pinneberg und Hamburg-Eidelstedt beeinträchtigt. Die Züge der Linie RE 6 zwischen Westerland und Hamburg-Altona enden und beginnen in Elmshorn, die des RE 7 (Flensburg/Kiel - Hamburg) in Neumünster. Der Regionalexpress 70 zwischen Kiel und Hamburg wendet in Pinneberg. Die Bahn empfiehlt den Fahrgästen, auf andere Regionalzüge und die S-Bahn auszuweichen. Es wird mit Reisezeitverlängerungen von bis zu 45 Minuten gerechnet.

    Stellwerkstörung bereits am Donnerstag

    Die Störung soll nach Bahnangaben im Laufe des Vormittags behoben werden. Bis zur vollständigen Wiederherstellung des regulären Betriebs müssen Reisende weiter mit Einschränkungen rechnen. Die Bahn bittet, sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage zu informieren. Erst am Donnerstag hatte eine Signal- und Stellwerksstörung bei Eidelstedt für erhebliche Behinderungen im Zugverkehr nach Norden gesorgt.

    In Hamburg beginnen nun die Herbstferien, in Schleswig-Holstein laufen sie bereits seit einer Woche. Auf Straßen und Schienen dürfte es entsprechend voll werden./bto/DP/zb







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    Signal- und Stellwerksprobleme bremsen Bahnverkehr im Norden Reisende in Hamburg und Schleswig-Holstein müssen sich erneut auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen. Wegen Signal- und Stellwerksproblemen auf der Strecke zwischen Hamburg-Eidelstedt und Pinneberg ist der Zugverkehr nach Norden seit dem frühen …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     