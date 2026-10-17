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    WDH/Iran

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    Supertanker fährt in Straße von Hormus auf Seemine

    Für Sie zusammengefasst
    • Supertanker fährt laut Iran auf Seemine und brennt
    • Iranische Angaben unbestätigt, Verbleib der Besatzung unklar
    • Hormus-Konflikt bedroht weltweiten Öl- und Gasverkehr
    WDH/Iran - Supertanker fährt in Straße von Hormus auf Seemine
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    (In einer früheren Version des Artikels wurden die iranischen Revolutionsgarden als Elite-Einheit des Militärs bezeichnet. Um ihre gesellschaftliche und militärische Rolle zu betonen, wurde die Formulierung geändert.)

    TEHERAN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist ein Supertanker nach Angaben der Iranischen Revolutionsgarden auf eine Seemine aufgefahren. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben. Iranische Medien berichteten unter Berufung auf die mächtige Militärorganisation weiter, der Tanker habe mehr als zwei Millionen Barrel (Fässer je 159 Liter) Rohöl geladen. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Die Straße von Hormus sei geschlossen, betonten die Revolutionsgarden demnach.

    Die iranischen Angaben zu dem Vorfall ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Auch das Ausmaß des Brandes an Bord des Tankers blieb zunächst unklar, genauso wie Verbleib und Wohlergehen der Besatzungsmitglieder. Das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) und die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) machten in der Nacht zunächst keine Angaben zu dem vom Iran berichteten Vorfall.

    Die an ihrer engsten Stelle nur 35 bis 40 Kilometer breite Straße von Hormus ist im Iran-Krieg zum zentralen Konfliktpunkt zwischen Teheran und Washington geworden. Die Meerenge ist für den weltweiten Handel mit Öl und Flüssiggas von großer Bedeutung. Der Iran blockiert seit Beginn des Krieges Ende Februar mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr weitestgehend. Zudem wird dem Iran vorgeworfen, die Meerenge teils vermint zu haben. Die USA wiederum blockieren iranische Häfen und Küstengebiete, um der Islamischen Republik Einnahmen aus dem Ölexport zu verwehren./jbz/DP/zb







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