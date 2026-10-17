Supertanker fährt in Straße von Hormus auf Seemine

(In einer früheren Version des Artikels wurden die iranischen Revolutionsgarden als Elite-Einheit des Militärs bezeichnet. Um ihre gesellschaftliche und militärische Rolle zu betonen, wurde die Formulierung geändert.)

TEHERAN (dpa-AFX) - In der Straße von Hormus ist ein Supertanker nach Angaben der Iranischen Revolutionsgarden auf eine Seemine aufgefahren. Es habe eine Explosion und einen Brand an Bord gegeben. Iranische Medien berichteten unter Berufung auf die mächtige Militärorganisation weiter, der Tanker habe mehr als zwei Millionen Barrel (Fässer je 159 Liter) Rohöl geladen. Das Schiff habe versucht, die Meerenge unerlaubt mit Täuschungsmanövern und der Unterstützung des US-Militärs zu passieren. Die Straße von Hormus sei geschlossen, betonten die Revolutionsgarden demnach.