Trump will Ozean umbenennen - Google stellt sich angeblich quer

Trump hatte 2025 per Dekret den Golf von Mexiko in "Gulf of America" umbenannt, im August dieses Jahres folgte der Ontariosee an der Grenze zu Kanada mit dem Namen "Lake America". Google Maps übernahm beide Änderungen für Nutzer in den USA.

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat nach eigener Darstellung versucht, einem Ozean seinen Namen zu geben. Bei Google sei er mit der Idee abgeblitzt - seine Anhänger aber begeisterte er bei einem Wahlkampfauftritt im Bundesstaat Georgia mit der Schilderung. Er habe in einem Gespräch mit Vertretern des Internetkonzerns vorgeschlagen, den Atlantik oder den Pazifik in "Trump Ozean" umzutaufen, sagte Trump. Daraufhin hätten diese empört gesagt: "Jetzt reicht's. Jetzt ist Schluss. Wir machen das nicht mehr mit."

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Trump sagte vor seinen Anhängern, er habe Google eine Karte mit der Beschriftung "Trump Ozean" geschickt. Allerdings hätten die Verantwortlichen das abgelehnt: "Sir, hören Sie, okay, das können wir nicht machen. Ozeane sind etwas anderes. Sie erstrecken sich über viele, viele Länder." Trump sagte, dass er es ohnehin nur als Scherz gemeint habe - dieses Mal. Allerdings schob er hinterher: "Auch wenn es nicht die schlechteste Idee war, die ich je hatte." Ob sich der Austausch mit Google tatsächlich so ereignet hat, war zunächst unklar.

Trump hat bereits mehrfach signalisiert, dass er gerne auch einen Ozean umbenennen würde. Zuletzt hatte er auch damit kokettiert, die Straße von Hormus künftig "Trump-Meerenge" nennen zu wollen. Dabei ging es ihm aber vermutlich eher darum, den Kriegsgegner Iran zu provozieren. Die Meerenge zwischen der iranischen und der omanischen Küste verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Aden und dem Indischen Ozean./hae/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Registered (C) Aktie Die Alphabet Registered (C) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,54 % und einem Kurs von 299,8 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Registered (C) Aktie um -2,62 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,56 %. Die Marktkapitalisierung von Alphabet Registered (C) bezifferte sich zuletzt auf 1,66 Bil.. Alphabet Registered (C) zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 350,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 255,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 460,00USD was eine Bandbreite von -14,93 %/+53,46 % bedeutet.



