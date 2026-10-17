Mindestens 10 Tote bei Feuer in Hotelanlage in Bangladesch

DHAKA (dpa-AFX) - Bei einem Brand in einer Hotelanlage in Bangladesch sind mindestens zehn Touristen ums Leben gekommen. Unter den Toten sei auch ein fünfjähriger Junge, sagte ein Feuerwehrsprecher. Bislang hätten nicht alle Toten identifiziert werden können. Sechs Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Das Feuer sei am Samstagmorgen in einem Strandresort im südöstlichen Bezirk Cox's Bazar ausgebrochen, teilte ein Feuerwehrmitarbeiter mit. Die Löscharbeiten hätten fast zwei Stunden gedauert. Das Feuer habe die gesamte Anlage zerstört, hieß es.