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    Die Stimmung dreht

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    Atos Group steigt 6,6 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial

    Die Atos Group-Aktie gewann in dieser Woche 6,6 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum diskutieren Anleger, ob Turnaround-Hoffnung gegen schwachen Auftragseingang den Kurs weiter antreiben kann – oder bereits zu viel Optimismus eingepreist ist.

    Die Stimmung dreht - Atos Group steigt 6,6 Prozent: Anleger sehen noch mehr Potenzial
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Atos Group-Aktie hat mit einem Wochenplus von 6,6 Prozent die Debatte über eine mögliche operative Wende angeheizt. Im wallstreetONLINE-Forum standen sich Zuversicht über die Restrukturierung und Zweifel am Auftragseingang gegenüber. 89 relevante Beiträge von 22 Nutzern an sechs Tagen zeigen, wie intensiv darum gerungen wurde. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 2,2-Fachen des Wochenschnitts – die Kursbewegung traf damit auf erhöhte Handelsaktivität.

    Reicht der Umbau, wenn neue Aufträge fehlen?

    Die optimistische Seite verweist vor allem auf das Restrukturierungsprogramm Genesis. Mehrere Teilnehmer sehen Fortschritte bei den Margen und erwarten eine Rückkehr zu organischem Wachstum ab 2027. Sie stützen sich dabei auf im Forum verbreitete Managementaussagen. Als gesicherter Erfolg lässt sich diese Erwartung daraus nicht ableiten. Die zentrale Hoffnung lautet vielmehr: Nach der Stabilisierung könnte Atos wieder stärker vom Geschäft mit bestehenden und neuen Kunden profitieren.

    Konkreter wird dieses Argument dort, wo die Community Vertragsverlängerungen mit großen Kunden und Partnerschaften anführt. Aus Sicht der Befürworter sprechen solche Verbindungen für fortbestehendes Vertrauen in Atos. Hinzu kommen Chancen durch KI, Cybersicherheit und digitale Souveränität. Der steigende Schutzbedarf von Unternehmen und Behörden gilt ihnen als möglicher Nachfrageimpuls. Dass daraus tatsächlich zusätzliche profitable Umsätze für Atos entstehen, bleibt jedoch eine Erwartung.

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    Am stärksten entzündet sich der Widerspruch am Auftragseingang. Kritiker führen ein Verhältnis neuer Aufträge zum Umsatz von rund 0,9 an: Selbst der nach ihrer Einschätzung bereits geschrumpfte Umsatz werde damit nicht vollständig durch Neugeschäft ersetzt. Optimisten halten mit einer im Forum wiedergegebenen Managementerklärung dagegen, wonach Rahmenverträge in dieser Kennzahl nicht enthalten seien. Außerdem verweisen sie auf ein wachsendes Volumen potenzieller Aufträge. Das ist ein nachvollziehbares Gegenargument, aber noch kein Nachweis abgeschlossener Verträge.

    Auch die Bewertung bleibt umstritten. Bei einer bestätigten Marktkapitalisierung von 453,80 Millionen Euro sehen Befürworter Spielraum, falls der Umbau gelingt. Skeptiker fragen dagegen, ob Wachstum, Margen und Mittelzuflüsse die Erwartungen erfüllen können. Das ausgewiesene Vorjahres-KGV von minus 0,70 liefert jedenfalls kein klassisches Argument für eine günstige Bewertung auf Basis positiver Gewinne.

    Zusätzliche Unsicherheit bringt eine im Forum aufgegriffene, nicht bestätigte Meldung über einen Verkauf der Atos-Anteile am Gemeinschaftsunternehmen Athea an Thales. Sie relativiert die dort diskutierte Hoffnung auf eine Beteiligung am militärischen KI-Geschäft. Weder ein Verkaufserlös noch dessen finanzielle Wirkung sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen belegt.

    Nächste Woche zählt die Bestätigung

    Im Blick stehen neue belastbare Hinweise zu Aufträgen, Margen und dem Fortschritt des Umbaus. Die Community wartet auf Quartalszahlen; ein bestätigter Veröffentlichungstermin für die kommende Woche liegt hier nicht vor. Kursseitig bildet das Wochenhoch bei 22,90 Euro den nächsten Widerstand, das Wochentief bei 20,82 Euro die Unterstützung. An diesen Marken dürfte sich zeigen, ob der jüngste Anstieg trägt oder die Zweifel wieder überwiegen.

    Atos Group Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance +6,6 %
    Wochenhoch / Wochentief 22,90€ / 20,82€
    KGV (Vorjahr) -0,70
    Marktkapitalisierung 453,80 Mio.EUR

    Stand: 17.10.2026, 16:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 22,90€ und das Wochentief bei 20,82€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Atos Group

    +3,73 %
    +6,65 %
    -9,89 %
    -30,17 %
    -55,78 %
    +60.616,93 %
    +6.630,04 %
    +4.312,34 %
    -98,48 %
    ISIN:FR001400X2S4WKN:A411MH
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