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    Die Aktie verliert an Kraft

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    Die Kuros Biosciences-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel

    Die Kuros Biosciences-Aktie verlor in dieser Woche 4,8 Prozent. Im wallstreetONLINE-Forum wächst die Skepsis – gleichzeitig sehen erste Anleger den Rücksetzer bereits als Chance.

    Die Aktie verliert an Kraft - Die Kuros Biosciences-Aktie gibt nach: Im Forum wachsen die Zweifel
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Die Kuros-Biosciences-Aktie hat mit einem Wochenverlust von 4,8 Prozent eine intensive Debatte im wallstreetONLINE-Forum ausgelöst. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob der Rückgang vor allem Bewertungsrisiken widerspiegelt oder ob sich hinter der Kursschwäche eine mögliche Übernahme verbirgt. Besonders die Spekulation über Medtronic als Käufer beschäftigte die Community. Die Argumente reichen von langfristigen Wachstumschancen bis zu Zweifeln daran, wie viel davon im Aktienkurs bereits vorweggenommen ist.

    Übernahmefantasie oder berechtigte Bewertungsskepsis?

    Die optimistische Seite blickt vor allem auf das künftige Geschäft mit MagnetOs. Ein konkret begründetes Argument ist der nach Darstellung der Community ausgeweitete Zugang zu großen amerikanischen Kliniknetzwerken. Daraus leiten Anleger die Erwartung eines starken Schlussquartals ab. Die im Forum genannten Vereinbarungen und deren Reichweite sind durch die vorliegenden geprüften Informationen allerdings nicht bestätigt. Auch die Einschätzung, Kuros habe mit den jüngsten Quartalszahlen die Ziele erfüllt oder übertroffen, bleibt hier eine Bewertung aus den Beiträgen.

    Eng damit verbunden ist der Streit um den angemessenen Bewertungsmaßstab. Optimisten halten den Blick auf heutige Gewinne für zu eng und verweisen auf mögliche künftige Umsätze und Skaleneffekte. Kritiker wenden ein, dass hohe Wachstumserwartungen erst eingelöst werden müssen. Das geprüfte Vorjahres-KGV von 695,32 macht deutlich, wie hoch der Kurs im Verhältnis zum damaligen Gewinn liegt. Die Marktkapitalisierung beträgt 719,86 Millionen Euro. Daraus allein folgt zwar keine Überbewertung; die Zahlen erklären aber, weshalb Wachstum und Profitabilität so kontrovers diskutiert werden.

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    Bei der Übernahmefrage stehen strategische Überlegungen gegen dünne Belege. Befürworter sehen Medtronic als naheliegenden Interessenten und argumentieren mit einer aus ihrer Sicht passenden Produkt- und Vertriebsstruktur. Die Gegenposition bestreitet vor allem den vermeintlichen Automatismus, wonach erfolgreiche Partnerschaften zwangsläufig zu Übernahmen führen. Ein bestätigtes Angebot liegt in den geprüften Informationen nicht vor. Ebenso wenig ist belegt, dass der Kurs gezielt für einen späteren Käufer gedrückt wird.

    Zusätzliche Skepsis wecken im Forum behauptete Managementverkäufe. Während einige darin ein Warnsignal sehen, führen andere steuerliche Gründe an. Beide Deutungen bleiben unbestätigt. Auch über angebliche jährliche Entwicklungskosten wird gestritten; die ausdrückliche Nachfrage nach einer Quelle zeigt, dass hierfür keine belastbare Grundlage vorliegt.

    Die nächste Woche braucht mehr als Gerüchte

    Für die kommende Handelswoche bilden 19,22 Euro als Unterstützung und 21,84 Euro als Widerstand die konkreten Orientierungspunkte. Das relative Handelsvolumen lag zuletzt beim 0,7-Fachen des Wochenschnitts. Bei einer Erholung wäre deshalb auch auf die Umsatzentwicklung zu achten. Inhaltlich könnten belastbare Angaben zum Klinikzugang und zur erwarteten Geschäftsdynamik die Bewertungsdebatte voranbringen. Ein Übernahmetermin lässt sich aus den geprüften Informationen dagegen nicht ableiten.

    Kuros Biosciences Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -4,8 %
    Wochenhoch / Wochentief 21,84€ / 19,22€
    KGV (Vorjahr) 695,32
    Marktkapitalisierung 719,86 Mio.EUR

    Stand: 17.10.2026, 17:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 21,84€ und das Wochentief bei 19,22€ die zunächst wichtigsten Marken.

    Kuros Biosciences

    -8,17 %
    -4,77 %
    +2,54 %
    -21,20 %
    -46,05 %
    +586,01 %
    +771,33 %
    -38,42 %
    ISIN:CH0325814116WKN:A2ALS5
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