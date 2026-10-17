Die POET Technologies-Aktie stürzt ab: Diese Risiken bringen Anleger in Bedrängnis

Das stärkste positive Argument liefern Beiträge zu einem im Forum verlinkten Lumilens-Posting. Nach Darstellung der Diskutierenden hat ein optischer Transceiver die Qualifizierung abgeschlossen und wird für KI-Rechenzentren ausgeliefert. Optimistische Stimmen sehen darin einen Hinweis, dass auch POET als mutmaßlicher Zulieferer vom Entwicklungsstadium in die kommerzielle Anwendung vorankommt. Entscheidend ist allerdings die Einschränkung: Weder der konkrete POET-Anteil noch daraus entstehende Erlöse sind durch die bereitgestellten geprüften Informationen belegt. Die Übertragung des Lumilens-Signals auf POET bleibt eine Erwartung der Community.

Ein Wochenverlust von 24,2 Prozent hat die POET-Technologies-Aktie im wallstreetONLINE-Forum zum Streitthema gemacht. Zwischen 6,28 Euro im Hoch und 4,83 Euro im Tief prallten Hoffnungen auf den kommerziellen Durchbruch auf Zweifel an dessen Nachweisbarkeit. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob Hinweise aus dem Umfeld von Lumilens bereits auf relevante POET-Umsätze schließen lassen. Die erfasste Wochenaktivität umfasste 77 relevante Beiträge von zwölf Nutzern an sechs Tagen.

Genau dort setzen die sachlichen Gegenargumente an. Mehrere Beiträge verlangen belastbare Angaben zu Produktion, Verträgen, Verkäufen und Umsätzen. Ein Partnerhinweis allein beantworte weder die Frage nach dem Umfang möglicher Lieferungen noch nach deren wirtschaftlicher Bedeutung. Auch die Deutung einer zwischenzeitlichen Kurserholung bleibt umstritten: Einige bringen sie mit Lumilens in Verbindung, andere halten eine allgemeine Marktbewegung oder eine technische Gegenreaktion für plausibler. Ein ursächlicher Zusammenhang ist nicht belegt.

Mehr Transparenz ersetzt keine Geschäftszahlen

Ein zweiter, mehrfach diskutierter Hoffnungsträger ist die im Forum verbreitete Ankündigung regelmäßiger Analysten- und Investorengespräche. Befürworter erwarten davon bessere Transparenz und einen leichteren Zugang zu institutionellem Kapital. Dass bestimmte Fonds dadurch tatsächlich investieren würden, ist jedoch eine Vermutung. Skeptische Stimmen gewichten zusätzliche Gespräche deutlich geringer als überprüfbare operative Fortschritte. Diese Trennung ist wesentlich: Verbesserte Kommunikation kann Vertrauen fördern, beweist aber noch kein tragfähiges Geschäft.

Auch der Kurssturz allein liefert keinen Nachweis einer Unterbewertung. Die geprüfte Marktkapitalisierung beträgt 835,87 Millionen Euro; das Vorjahres-KGV von minus 11,59 bietet keinen positiven Gewinnmaßstab. Das relative Handelsvolumen der letzten Handelstage lag beim 0,7-Fachen des Wochenschnitts. Daraus lässt sich weder eine Kapitulation der Verkäufer noch eine bevorstehende Trendwende sicher ableiten.

In der kommenden Woche rückt zunächst das Wochentief bei 4,83 Euro als Unterstützung in den Blick. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 6,28 Euro den Widerstand. Inhaltlich wären bestätigte Angaben zu POETs Rolle bei Lumilens und zu möglichen Liefererlösen besonders relevant. Der im Forum genannte 16. November als Termin für die Quartalszahlen liegt dagegen noch außerhalb der nächsten Woche und bleibt hier eine nicht unabhängig geprüfte Terminangabe.

POET Technologies Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -24,2 % Wochenhoch / Wochentief 6,28€ / 4,83€ KGV (Vorjahr) -11,59 Marktkapitalisierung 835,87 Mio.EUR

Stand: 17.10.2026, 18:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 6,28€ und das Wochentief bei 4,83€ die zunächst wichtigsten Marken.