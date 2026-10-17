Macau rüstet auf: CTM und Huawei stärken KI-Netzwerksicherheit
Mehr Intelligenz, mehr Sicherheit: CTM will Macaus Netze mit KI und Quantenschlüsselverteilung fit für die digitale Zukunft von Unternehmen und Behörden machen.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- CTM stellte auf der Network X 2026 sein Ziel vor, die Netze Macaus zu intelligenten, deterministischen und sicheren Infrastrukturen auszubauen und damit die digitale Transformation von Unternehmen zu unterstützen.
- KI-gestützte Funktionen in Breitband-Gateways sollen Dienste erkennen, den Datenverkehr dynamisch über geeignete Wege lenken, die Nutzererfahrung verbessern und Kosten für internationale Bandbreite senken.
- Mit AGW 2.0 will CTM Telemetrie und KI-Analysen verbinden, um die Netzoptimierung zu automatisieren und verlässliche, maßgeschneiderte Dienste für Behörden und Unternehmen zu ermöglichen.
- CTM setzt auf Sicherheit, die im Netzwerk selbst verankert ist: Integrierte Gerätesicherheit und KI-gestützte Verhaltensanalysen sollen auffällige Geräteaktivitäten in Echtzeit erkennen.
- Sicherheitsfunktionen wie DDoS-Abwehr, Angriffserkennung und -abwehr sowie Anti-Phishing sollen als flexibel abonnierbare Dienste schnell bereitgestellt werden können.
- CTM und Huawei entwickelten gemeinsam eine IP-Zielarchitektur mit integrierter Quantenschlüsselverteilung (QKD), um Netze auf Risiken durch Quantencomputer vorzubereiten und kritische Datenübertragungen abzusichern.
Aktion Dein iPhone, dein Gewinn! Mitmachen und mit etwas Glück eines von 5 iPhone Duo gewinnen! Bei SMARTBROKER+ stehen dir dafür 3 Wege offen.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.