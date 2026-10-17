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    Sorge um Karetsas

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    Dortmund spielt bei Union nur 0:0

    Für Sie zusammengefasst
    • Dortmund bleibt nach drei sieglosen Spielen in Krise
    • Das 0:0 bei Union gefährdet Dortmunds Spitzenplatz
    • Karetsas verletzt, gegen Sabah muss ein Sieg her
    Sorge um Karetsas - Dortmund spielt bei Union nur 0:0
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund steckt nach dem dritten sieglosen Spiel nacheinander in einer Ergebniskrise und könnte nach diesem Spieltag auf Platz drei der Fußball-Bundesliga zurückfallen. Der BVB musste sich beim 1. FC Union Berlin mit einem 0:0 zufriedengeben und ist nun auf Schützenhilfe angewiesen, um seinen Spitzenplatz vor dem SC Freiburg und dem FC Bayern zu behaupten.

    Die Stimmung beim BVB trübte zusätzlich die Verletzung von Neuzugang Konstantinos Karetsas, der wenige Minuten nach seiner Einwechslung umknickte, sich das Sprunggelenk hielt und vom Feld humpelte. Für ihn wäre es der nächste gesundheitliche Rückschlag, nachdem er im Champions-League-Spiel gegen Villarreal zusammengebrochen war.

    Am Dienstag muss gegen den aserbaidschanischen Champions-League-Neuling Sabah FK nun ein Sieg her, sonst kippt die Stimmung beim BVB endgültig.

    Kovac wechselt auf fünf Positionen

    Beide Teams standen vor Anpfiff unter Druck. Bei Union kaschierte auch der Sieg gegen Elversberg den historisch schlechten Bundesliga-Start nicht. Dortmund war nach dem Remis in Bremen und der Niederlage gegen Bodö/Glimt auf Wiedergutmachung aus. Sportgeschäftsführer Lars Ricken hatte angekündigt, "mit ein bisschen Wut im Bauch" in Berlin anzutreten.

    Zwar hatte der BVB zehn der bisherigen 14 Bundesliga-Duelle gewonnen, Union aber alle vier Siege zu Hause gefeiert. Während FCU-Coach Mauro Lustrinelli seine Startelf unverändert ließ, wechselte Niko Kovac auf fünf Positionen und brachte unter anderem Nico Schlotterbeck und Serhou Guirassy.

    Viele Karten, kaum Torchancen

    Nach dem teils leidenschaftslosen Auftritt bei Bodö/Glimt präsentierte sich Dortmund deutlich aggressiver. Dabei überschritten die Gäste in den Zweikämpfen mehrfach die Grenze des Erlaubten. Ethan Nwaneri (1. Minute), Waldemar Anton (7.) und Serhou Guirassy (14.) sahen früh die Gelbe Karte. Spielerisch setzte der BVB die Berliner zwar zunehmend unter Druck und drängte sie tief in den eigenen Strafraum, entwickelte aber kaum Torgefahr.

    Union verteidigte konsequent und ging ebenfalls hart zur Sache. Auch Tom Rothe und Janik Haberer wurden verwarnt. Angesichts der vielen Gelben Karten schien ein Platzverweis nur eine Frage der Zeit. Nennenswerte Torchancen blieben auf beiden Seiten bis zur Pause weitgehend aus. BVB-Keeper Gregor Kobel war lediglich in der Nachspielzeit nach einem Freistoß von Kastriot Imeri gefordert.

    Geburtstagskind Beier vergibt Führung

    Nach der Pause spielten beide Mannschaften deutlich munterer nach vorn. Für Dortmund vergab Maximilian Beier an seinem 24. Geburtstag die Chance zur Führung, als er in der 56. Minute eine Hereingabe des Ex-Unioners Julian Ryerson neben das Tor lenkte. Auf Seiten der Berliner, die auf Konter lauerten, tauchte Tim Skarke plötzlich vor Kobel auf, setzte den Ball aber über das Tor.

    In der Schlussphase wurde es hitziger: Viele harte Zweikämpfe und Fouls prägten das Geschehen. Guirassy vergab eine gute Chance nach einem Freistoß, Union war hauptsächlich nach Standards gefährlich. Ein Tor fiel nicht mehr./jrz/DP/zb

    Borussia Dortmund

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,02 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,34 %/+62,34 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der BVB-Aktie trotz guter Tabellenposition. Diskutiert werden frühere Kursvervielfachungen und der Vergleich mit dem Ausgabekurs von 11 Euro. Als fundamentaler Faktor wird die Bedeutung der Champions-League-Qualifikation zur Vermeidung eines Millionendefizits hervorgehoben. Auch die Vertragsverlängerung mit Trainer Kovac wird erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    dpa-AFX
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