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    Verletzung am Sprunggelenk

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    BVB bangt um Karetsas

    Für Sie zusammengefasst
    • Karetsas verletzt sich gegen Union am Sprunggelenk
    • Der Grieche dürfte mehrere Wochen ausfallen
    • Das Duell mit Sabah FK verpasst Karetsas sicher
    Verletzung am Sprunggelenk - BVB bangt um Karetsas
    Foto: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA

    BERLIN (dpa-AFX) - BVB-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen. Das Champions-League-Spiel am Dienstag beim aserbaidschanischen Club Sabah FK dürfte der Grieche definitiv verpassen. "Wir müssen schauen, inwieweit das etwas Ernsteres ist. Im Moment tut es mir für den Jungen Leid, der sicherlich seitdem er hier ist, nicht unbedingt von Glück geküsst ist", sagte Borussia Dortmund Trainer Niko Kovac nach dem dritten sieglosen Spiel in Serie.

    Der Grieche war erst in der 62. Minute für Maximilian Beier eingewechselt worden. Nahe der eigenen Torauslinie wollte er den Ball gegen Union-Kapitän Rani Khedira abschirmen, als ihn dieser unglücklich am rechten Knöchel traf. Der 18-Jährige ging sofort zu Boden und hielt sich vor Schmerzen den Knöchel, bevor er humpelnd und von Betreuern gestützt das Feld verließt.

    "Er fühlt sich jetzt gerade nicht gut", berichtete Sportdirektor Ole Book. Sportgeschäftsführer Lars Ricken wollte über die Sprunggelenksverletzung hinaus keine konkretere Diagnose geben und verwies auf die Ergebnisse weiterer Untersuchungen.

    Es ist der nächste gesundheitliche Rückschlag für Karetsas. Schon im Champions-League-Spiel gegen Villarreal war der Neuzugang wegen Kreislaufproblemen zusammengebrochen und mit einer Trage vom Platz gebracht worden. Das darauffolgende Bundesliga-Spiel gegen Paderborn hatte der Teenager verpasst.

    "Ich glaube, es ist noch im Hinterkopf. Das darf man alles nicht außer Acht lassen. Er ist noch nicht da, wo er davor war", hatte Kovac bereits vor Anpfiff gesagt./jrz/DP/zb

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    Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 3,08 auf Tradegate (16. Oktober 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um -0,96 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 340,02 Mio..

    Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8200 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +62,34 %/+62,34 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die schwache Kursentwicklung der BVB-Aktie trotz guter Tabellenposition. Diskutiert werden frühere Kursvervielfachungen und der Vergleich mit dem Ausgabekurs von 11 Euro. Als fundamentaler Faktor wird die Bedeutung der Champions-League-Qualifikation zur Vermeidung eines Millionendefizits hervorgehoben. Auch die Vertragsverlängerung mit Trainer Kovac wird erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Borussia Dortmund eingestellt.

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    Verletzung am Sprunggelenk BVB bangt um Karetsas BVB-Profi Konstantinos Karetsas hat sich beim 0:0 gegen Union Berlin am Sprunggelenk verletzt und droht mehrere Wochen auszufallen. Das Champions-League-Spiel am Dienstag beim aserbaidschanischen Club Sabah FK dürfte der Grieche definitiv verpassen. …
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