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    SPD, Grüne und Linke in Berlin prüfen Verpackungssteuer

    Für Sie zusammengefasst
    • Berlin plant kostenlosen Sperrmülltag pro Jahr
    • Berlin will die Stadtreinigung stärker unterstützen
    • Saubere Spielplätze sind ein Schwerpunkt in Berlin
    SPD, Grüne und Linke in Berlin prüfen Verpackungssteuer
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Linke, Grüne und SPD in Berlin wollen gegen den Müll in der Hauptstadt vorgehen. Es solle einen kostenlosen Sperrmüllabholtag pro Jahr geben, kündigte Linke-Fraktionsvorsitzende Elif Eralp nach den Sondierungsgesprächen der drei Parteien an. "Viele Menschen haben uns allen immer wieder erzählt, dass sie sich in ihren Kiezen wegen des vielen Mülls auf den Straßen nicht mehr wohlfühlen."

    Zudem solle die Berliner Stadtreinigung unterstützt werden bei der Reinigung in der Stadt - das sei wichtig auf dem Weg zu einer "Zero-Waste-Stadt", so Grünen-Fraktionschef Werner Graf. "Wir werden auch prüfen, ob wir eine Verpackungssteuer hier in Berlin einführen können."

    Im Sinne einer familienfreundlichen Stadt seien auch saubere Spielplätze in Berlin ein Schwerpunkt, ergänzte der SPD-Fraktions- und Landesvorsitzende Steffen Krach. Das Thema Müll war eines der wichtigsten Themen im Berliner Wahlkampf vor der Abgeordnetenhauswahl./ane/DP/zb






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