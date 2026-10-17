Opposition verteidigt Mehrheit im Senat in Tschechien

PRAG (dpa-AFX) - In Tschechien hat die konservative und liberale Opposition ihre Mehrheit im Oberhaus des Parlaments bei der Teilsenatswahl klar verteidigt. Bei den am Samstag zu Ende gegangenen Stichwahlen um die noch zu vergebenden Sitze blieb die Regierungspartei ANO des Milliardärs Andrej Babis erfolglos - und das, obwohl sie die meisten Kandidaten in die zweite Runde geschickt hatte.

Sieger war nach Auszählung fast aller Stimmen die Bürgermeisterpartei STAN. Sie errang in beiden Wahlrunden zusammen zehn der 27 frei werdenden Mandate. Die Bürgerdemokraten (ODS) holten sieben, die Christdemokraten (KDU-CSL) drei und die konservative TOP09 zwei Sitze. Der Rest entfiel auf kleinere Parteien. "Die Regierung hat diese Wahlen, salopp gesagt, total in den Sand gesetzt - ein unglaubliches Debakel", jubelte der TOP09-Vorsitzende Matej Ondrej Havel.