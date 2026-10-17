Parteien in Berlin planen Vergesellschaftung von Wohnungen

Deutsche Wohnen bietet aktuell eine von Vonovia garantierte Dividendenrendite von 6,9 % (1,03 EUR / 15,00 EUR). Das finde ich attraktiv.

Das liegt deutlich oberhalb einer 10-jährigen französischen Staatsanleihe.

Mit knapp 7 % Dividendenrendite kann ich die pessimistischen Einschätzungen hier nicht so gut nachvollziehen.





Wenn wie hier angerissen der EURO zerbricht und der alte EURO wertlos wird, dann müsste doch der Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrag auch neu verhandelt werden? Wir haben es doch am Ende noch mit einer Aktie zu tun und keiner Anleihe.





Wenn es einen Squeeze Out gibt, dann kriegt man den Ertragswert. Vonovia hat Deutsche Wohnen für knapp 50 EUR? pro Aktie übernommen. Warum sollte eine Deutsche Wohnen Aktie bei Squeeze Out dann heute nur noch 15 EUR wert sein, obwohl die Mieten seit Übernahme weiter gestiegen sind? Die höheren Mieten sollten doch vom Prinzip her einen gestiegenen Basiszins bzw. risikolosen Zins neutralisieren.





Wenn es eine Vergesellschaftung bzw. Enteignung gibt, dann müsste m.E. der Staat entschädigen, so wie es auch beim Autobahnbau gemacht wird. Solch ein Enteignungsverfahren würde sich Minimum 10 Jahre gerichtlich hinziehen. In dieser Zeit hat man dann schon knapp 70 % des Nennwerts über Dividenden Brutto eingesammelt. Ich stimme aber zu, dass ich es dem Land Berlin zutraue den Mietspiegel als Basis zu nutzen und daher unter dem eigentlichen Marktwert zu entschädigen und nicht zum qm Preis den man erzielen würde, wenn man die Wohnung als Leerstehend am Markt verkaufen würde.





Dann gibt es ja auch noch das Szenario, dass sich die Vonovia Aktie irgendwie einmal erholt. Da die Deutsche Wohnen ja über das Wandlungsrecht an Vonovia gekoppelt ist, würde also auch Deutsche Wohnen ansteigen.





Am Ende sammelt man also knapp 7 % p.a. sicher ein und das Exit-Szenario ist in jeder Konstellation nicht unterirdisch und einigermaßen erträglich (außer man verkauft vorzeitig bei weiter steigenden Zinsen wie aktuell gerade)



















